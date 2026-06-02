快訊

美伊和談遇挑戰！川普喊以黎停火 以色列總理卻稱以軍將繼續行動

真正的梅雨要來了！低壓帶+滯留鋒面 周五起持續性劇烈降雨開炸

聽新聞
0:00 / 0:00

抗議以色列攻打黎巴嫩…伊朗叫停對話 油價勁揚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
伊朗停止與美交換訊息，國際油價應聲大漲。（路透）
伊朗停止與美交換訊息，國際油價應聲大漲。（路透）

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述聲明稿表示，為抗議以色列加強對黎巴嫩的攻勢，伊朗將停止透過中間人與美國交換訊息，而且伊朗與抵抗軸心，已把徹底關閉荷莫茲海峽與曼德海峽，列入議程。國際油價應聲漲逾6%。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油8月期貨上漲6.2%，攀抵每桶96.78美元，西德州中級原油7月期貨揚升7.2%，報每桶93.66美元。

塔斯尼姆通訊社指出，在以色列完全撤出黎巴嫩並停止在黎巴嫩和加薩的一切襲擊之前，「不會（與美國）進行任何對話」。

華府與德黑蘭此前一直在間接交換關於一項協議草案的訊息，本來很可能讓雙方將停火期限延長約兩個月，其中伊朗將重新開放海峽，而美國則將解除對伊朗港口的封鎖。

然而伊朗官員表示，以色列上周末擴大在黎巴嫩的軍事行動，規模為25年以來最大，這代表了違反停火協議。德黑蘭方面堅持，任何協議都必須適用於整個地區的所有戰鬥。

儘管伊朗戰爭導致全球原油供給大減，但分析師預期的油價「末日情境」至今尚未成真。外界推測，可能是全球油市的關鍵客戶中國大陸大砍進口量，使得油價激烈狂飆的最糟情況，得以延後發生。

中國原油進口量4月銳減20%至每日940萬桶，寫新冠疫情以來的的最大跌幅。數據顯示，5月進口量續降至每日700萬桶。有鑑於此，當地煉油廠減少使用原油，而且北京似乎也放寬先前囤油措施，開始釋出部分儲油。中國握有龐大的原油儲備，估計約達14億桶。

凱投宏觀（Capital Economics）氣候暨大宗商品經濟學家哈珊說：「退一步來看，中國減少輸入原油，可能延後了全球油市的臨界點」。

他原先推估，若市場狀況不變，布蘭特原油價格料在6月底觸及歷史新高。

伊朗 油價 以色列

延伸閱讀

油價尚未出現「末日情境」 陸一舉動幫全球大忙

美伊和談陷僵局國際油價再度反彈 以色列擴大黎巴嫩攻勢添變數

傳伊朗暫停與美國談判 要求以色列軍隊撤出黎巴嫩

美國強化對伊朗談判 油價開盤漲逾2%

相關新聞

抗議以色列攻打黎巴嫩…伊朗叫停對話 油價勁揚

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述聲明稿表示，為抗議以色列加強對黎巴嫩的攻勢，伊朗將停止透過中間人與美國交換訊息，而且伊朗與抵抗軸心，已把徹底關閉荷莫茲海峽與曼德海峽，列入議程。國際油價應聲漲逾6%。

波克夏收購大建商 CEO亞伯操作首宗大型併購案

波克夏公司（Berkshire Hathaway）宣布以現金收購美國大型建商Taylor Morrison Home，交易金額約68億美元，若計入債務，企業總價值約85億美元。這是自傳奇投資人巴菲特交棒給執行長亞伯（Greg Abel）以來的首宗大型併購案。

軟銀奪日本市值王寶座 2000年網路泡沫以來首度超車豐田

受全球人工智慧（AI）需求強勁帶動，日本科技巨擘軟銀集團1日超越豐田汽車，成為日本市值最高企業。這不僅終結豐田逾20年的市值王地位，也反映投資人資金正加速湧向AI與半導體產業。

南韓5月出口激增五成 衝上877億美元 締造連12紅

南韓5月出口成長超乎預期，年增幅達逾40年來最高，因全球人工智慧（AI）投資熱潮帶動晶片出口創紀錄新高，激勵對該國貿易取向經濟和傲視全球股市漲勢的樂觀情緒。

鮑爾卸任主席後首度發聲：Fed 處於「壓力測試」煎熬

聯準會（Fed）前主席鮑爾卸任後首度發聲，他說Fed處於一場「壓力測試」的煎熬之中，正威脅全球最大經濟體的實力和穩定。他直言，川普政府試圖撤換央行官員的做法已破壞法治。

美堵上陸企買晶片漏洞

美國商務部5月31日採取行動，出手防堵一個存在近一年的漏洞，該漏洞可能已使企業能夠向位於中國大陸境外的中國實體出口全球最先進的AI晶片，例如輝達最先進的Rubin與Blackwell處理器，以及超微的MI350X晶片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。