抗議以色列攻打黎巴嫩…伊朗叫停對話 油價勁揚

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述聲明稿表示，為抗議以色列加強對黎巴嫩的攻勢，伊朗將停止透過中間人與美國交換訊息，而且伊朗與抵抗軸心，已把徹底關閉荷莫茲海峽與曼德海峽，列入議程。國際油價應聲漲逾6%。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油8月期貨上漲6.2%，攀抵每桶96.78美元，西德州中級原油7月期貨揚升7.2%，報每桶93.66美元。

塔斯尼姆通訊社指出，在以色列完全撤出黎巴嫩並停止在黎巴嫩和加薩的一切襲擊之前，「不會（與美國）進行任何對話」。

華府與德黑蘭此前一直在間接交換關於一項協議草案的訊息，本來很可能讓雙方將停火期限延長約兩個月，其中伊朗將重新開放海峽，而美國則將解除對伊朗港口的封鎖。

然而伊朗官員表示，以色列上周末擴大在黎巴嫩的軍事行動，規模為25年以來最大，這代表了違反停火協議。德黑蘭方面堅持，任何協議都必須適用於整個地區的所有戰鬥。

儘管伊朗戰爭導致全球原油供給大減，但分析師預期的油價「末日情境」至今尚未成真。外界推測，可能是全球油市的關鍵客戶中國大陸大砍進口量，使得油價激烈狂飆的最糟情況，得以延後發生。

中國原油進口量4月銳減20%至每日940萬桶，寫新冠疫情以來的的最大跌幅。數據顯示，5月進口量續降至每日700萬桶。有鑑於此，當地煉油廠減少使用原油，而且北京似乎也放寬先前囤油措施，開始釋出部分儲油。中國握有龐大的原油儲備，估計約達14億桶。

凱投宏觀（Capital Economics）氣候暨大宗商品經濟學家哈珊說：「退一步來看，中國減少輸入原油，可能延後了全球油市的臨界點」。

他原先推估，若市場狀況不變，布蘭特原油價格料在6月底觸及歷史新高。