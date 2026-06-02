軟銀奪日本市值王寶座 2000年網路泡沫以來首度超車豐田

受全球人工智慧（AI）需求強勁帶動，日本科技巨擘軟銀集團1日超越豐田汽車，成為日本市值最高企業。這不僅終結豐田逾20年的市值王地位，也反映投資人資金正加速湧向AI與半導體產業。

軟銀執行長孫正義1日宣稱，這場AI革命的規模是2000年代網際網路革命的50倍。

孫正義同日告訴CNBC，網路泡沫破裂帶來了痛苦的衝擊，但事實證明，這只是一個更大的長期成長敘事中的小插曲。他說，「這是人類經歷過最大的科技革命和實現，就如同網路的開端一樣」，並提到汽車和電子股在1929年的下跌，「總會有修正」。「但在接下來的100年裡卻持續成長，所以可能會有一些修正，但對我來說，這將是最好的投資機會」。

孫正義還說，不認為軟銀在投資組合中對OpenAI的曝險過高，因為後者只占該集團淨資產價值略高於20%，而矽智財龍頭安謀（Arm）則是軟銀最大持有部位，占超過五成。軟銀終場大漲14%，市值達到3,059億美元，超越豐田，是2000年網路泡沫高峰以來再登日本市值冠軍寶座。

豐田自2003年超越NTT DoCoMo後，穩居日本最大上市公司逾20年，但1日股價下跌4.7%，反映投資人對汽車產業面臨總體經濟逆風與地緣政治風險的憂慮。

相較之下，軟銀近年大舉押注AI領域，包括承諾投資最高750億歐元在法國建立大型AI運算叢集；旗下OpenAI與SB Energy也傳出正籌備赴美上市。軟銀股價今年來已飆升逾70%，成為日本股市最受追捧的標的之一。

科技股同步受惠資金追捧，日經225指數盤中一度首次突破67,000點關卡，終場漲幅略微收斂，收在66,934點，上漲0.91%。記憶體大廠鎧俠（Kioxia）今年股價狂飆逾525%，市值超越三菱日聯金融集團（MUFG），躍升為日本第三大上市公司，凸顯AI浪潮正重新改寫。