美股早盤／伊朗揚言停止談判 指數翻黑但輝達逆勢漲

輝達執行長黃仁勳結束台灣行程後，據傳將於5日飛往南韓，並展開一系列「親民」行程。他這次可能不會和南韓大老闆們以炸雞啤酒會友，而是改吃另一道南韓美食「烤五花肉」，並搭配燒酒混啤酒的「燒埤」。此外，他也可能為南韓職棒聯賽開球。

2026-06-01 21:06