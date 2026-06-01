法國年度投資會議吸3.4兆元投入AI等領域 超越過去8屆總合

法國總統馬克宏今天說，預期今年度「選擇法國」（Choose France）投資會議吸引到的外國投資額達到930億歐元（約新台幣3兆3900億元），包括在人工智慧（AI）和資料中心領域。

法新社報導，根據馬克宏（Emmanuel Macron）的說法，他所創辦的「選擇法國」會議今年已獲承諾的投資額，將超越過去8屆合計籌得的870億歐元；而今年金額當中，包括科技業投資大戶日商軟體銀行（SoftBank）承諾的450億歐元。

馬克宏表示：「這顯然是紀錄遙遙領先的一屆，這是創造歷史。」他還說，這將帶來1萬5000多個工作機會。

馬克宏指出，今年籌得的資金除了將用於AI和資料中心，還將投入半導體、關鍵礦物、曳引機、卡車、鋼鐵和醫療保健等領域。

他表示，這些投資案將使法國可能成為「歐洲國家中在設置資料中心上及算力上遙遙領先的國家」，以及「AI機器人製造及AI工業化的前進基地」。他補充說，歐洲顯然正在縮小與美國和中國的算力差距。

軟銀創辦人孫正義週末表示，這次承諾的投資額將用於在法國北部打造數個資料中心，最晚在2031年完成；而之所以選擇法國，關鍵因素之一是當地的核能發電。