油價尚未出現「末日情境」 陸一舉動幫全球大忙

伊朗戰爭導致全球原油供給大減，但分析師預期的油價「末日情境」至今尚未成真。外界推測，可能是全球油市的關鍵客戶中國大陸大砍進口量，使得油價激烈狂飆的最糟情況，得以延後發生。

中國原油進口量4月銳減20%至每日940萬桶，寫新冠疫情以來的的最大跌幅。數據顯示，5月進口量續降至每日700萬桶。有鑑於此，當地煉油廠減少使用原油，而且北京似乎也放寬先前囤油措施，開始釋出部分儲油。中國握有龐大的原油儲備，估計約達14億桶。

凱投宏觀（Capital Economics）氣候暨大宗商品經濟學家哈珊說：「退一步來看，中國減少輸入原油，可能延後了全球油市的臨界點」。

他原先推估，若市場狀況不變，布蘭特原油價格料在6月底觸及歷史新高。但最新證據顯示，中國煉油廠5月大舉消耗庫存，承受了更大比例的原油衝擊。

哈珊表示：「粗略估算指出，要是中國6月原油需求與5月相同，全球油市的『轉捩點』有望從6月延至7月」。