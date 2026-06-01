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韓華航太工廠爆炸 SK海力士廠房火警撲滅7人送醫

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
南韓記憶體巨頭SK海力士。 路透
南韓記憶體巨頭SK海力士。 路透

韓國國防企業「韓華航太」位在大田市的工廠今天發生爆炸、造成5死2傷之際，半導體巨擘SK海力士（SK Hynix）一座晶片工廠今天也傳出火警，所幸火勢迅速撲滅，7人送醫檢查。

法新社報導，相關部門於上午11時左右接獲通報，得知首爾以南約150公里的大田市韓華航太（HanwhaAerospace）廠區發生爆炸。大田消防單位告訴法新社，目前確認有5人喪生，另有2人受傷，但未提供更進一步的細節。

韓華航太是韓國主要的國防製造商，生產武器、火砲系統及航太零組件。其大田廠區主要從事研發工作，包括高端武器技術及太空相關系統。

韓華航太執行長孫載一（Son Jae-il）召開記者會表示，初步研判爆炸發生時，作業人員正用水清洗火箭推進劑製造工具上的爆炸物殘留，強調「我們向罹難者及家屬深深致歉」，並允諾全力配合當局調查事故原因。

孫載一指出：「我們將嚴肅看待這起事故，徹底檢討並改善公司安全系統，確保類似事故不再重演。」

此外，韓聯社引述消防官員報導指出，SK海力士位於韓國清州市的晶片工廠今天發生有毒的氟氣體外洩，造成7名員工受影響。

路透社報導，消防官員表示，這起有毒氣體外洩事件起因於工廠火災，目前火勢已獲控制。

根據韓聯社，有7名員工送醫接受檢查，較稍早披露的6人上修。SK海力士發表聲明說已迅速控制火勢，相關單位也已獲報。

SK海力士強調清州廠持續運作，現正配合當局調查事故原因。SK海力士發言人未立即回應路透社置評請求。

SK海力士 爆炸 航太

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