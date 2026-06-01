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AI股走強抵銷美伊談判疑慮 日韓股收盤雙創新高

中央社／ 香港1日綜合外電報導
韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤再創歷史新高。美聯社
韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤再創歷史新高。美聯社

人工智慧（AI）概念股大漲，有助抵銷美國與伊朗談判帶來的不確定性；亞洲股市今天走勢不一，不過日韓股表現亮眼，日股基準日經225指數及韓國綜合股價指數（KOSPI）收盤雙雙創歷史新高。

法新社報導，儘管美伊兩國談判仍帶來不確定性，但科技類股比重較高的市場走揚，拉抬了投資人的樂觀情緒。

伊朗首席談判代表昨天警告，除非伊朗的權利獲得全面保障，否則德黑蘭不會信任華府，也不會同意簽署任何協議。這番話凸顯雙方分歧仍存，同時談判遲遲未見進展。

有報導指出，美國總統川普（Donald Trump）已回傳更強硬提案，此舉恐使談判變得更加複雜，雙方可能更難達成終戰協議，並延宕荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）恢復暢通。

儘管美伊兩國持續交換新提案，在伊朗核計畫、德黑蘭要求解除制裁、荷莫茲海峽未來航運事宜等癥結點上，雙方仍無法取得共識。

至於亞洲各地股市，在對晶片製造商及AI相關企業的需求持續強勁帶動下，首爾股市今天領漲，收高3.68%並創下歷史新高8788.38點。

日經225指數今天收漲0.91%，同樣創下歷史新高66934.33點。

台北、香港、馬尼拉、威靈頓與新加坡股市今天也收高。

由於市場對中國國內經濟前景抱持審慎態度可能抑制了買盤，上海股市收低，此外雪梨和吉隆坡股市也收跌。

分析師指出，儘管有地緣政治不確定因素干擾，股市仍具抗跌韌性，顯示AI推動的投資循環仍占主導地位。

伊朗 德黑蘭 韓國

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