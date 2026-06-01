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黃仁勳傳將訪韓會晤企業高層 三星、LG股價率先上漲

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
三星電子近日表示，已開始向客戶交付最新高頻寬記憶體（HBM）晶片樣品。法新社
三星電子近日表示，已開始向客戶交付最新高頻寬記憶體（HBM）晶片樣品。法新社

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達執行長黃仁勳傳出本週稍後將訪韓國會晤企業高層，市場評估雙方有望強化AI和機器人領域合作，此預期帶動三星電子等韓國科技公司今天股價率先大漲。

路透社引述消息人士報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本週稍晚到訪韓國，將會晤樂金集團（LGGroup）會長具光謨（Koo Kwang-mo）和其他韓國企業高層。

輝達預計今天在2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）活動期間舉辦「韓國夥伴之夜」，屆時黃仁勳與三星電子、SK海力士等晶片製造商高階主管預料都會出席。

三星電子今天收盤大漲9.58%，市值達到2000兆韓元（約新台幣42兆元）；以家電和電視為主、近年積極布局機器人領域的樂金電子公司（LG Electronics）股價終場勁揚29.86%。

KB證券公司（B Securities）分析師金傑夫（JeffKim，音譯）認為：「黃仁勳此次訪韓意義重大。輝達需要韓國。」

輝達去年表示，將向韓國政府及三星電子、現代汽車集團等大企業供應逾26萬顆最先進AI晶片。

三星電子近日表示，已開始向客戶交付最新高頻寬記憶體（HBM）晶片樣品，搶先競爭對手一步推出對AI資料中心極為關鍵的產品；三星的客戶包含輝達等主要AI巨擘。

BNK投資證券分析師李敏熙（Lee Min-hee，音譯）指出，三星電子過去因HBM競爭力稍弱，股價估值低於SK海力士。不過，這個最新消息似乎正推動三星股價上漲。

黃仁勳 三星 LG

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