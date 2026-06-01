AI利多難抵美伊和談延宕憂慮 日股收盤走勢分歧

南韓東亞日報分析指出，台灣近年在人工智慧與半導體產業帶動下躍居全球成長最快的經濟體之一，GDP持續攀升，但繁榮成果並未平均落入全民口袋。收入與資產差距擴大、高房價與高租金壓力沉重，不少年輕人仍面臨存不了錢、買不起房的困境，形成經濟數據亮眼與民眾生活感受脫節的現象。

2026-06-01 12:41