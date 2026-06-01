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AI利多難抵美伊和談延宕憂慮 日股收盤走勢分歧
日本東證指數走勢缺乏明確方向，人工智慧（AI）相關類股因企業資本支出增加的跡象而上漲，但汽車與出口類股下跌，因美伊和平協議延宕加劇地緣政治憂慮。
日股基準日經225指數上漲604.83點或0.91%，收66934.33點。
東證股價指數下跌16.47點或0.42%，收3940.70點。
韓國方面，韓股KOSPI指數盤中一度大漲近5%，創下歷史新高8874.16點。KOSPI指數今天勁揚312.23點或3.68%，收8788.38點。
其中，韓國最大企業三星電子（SamsungElectronics）上漲逾11%。官方數據顯示，韓國5月出口年增53%，在全球半導體需求強勁帶動下大幅攀升。
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