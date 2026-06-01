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LG電子連日漲停今年市值翻三倍 傳黃仁勳本周訪韓將擴大實體AI合作

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
LG電子去年沒搭上韓國 AI 晶片熱潮，但最近幾個月已開始受到青睞。法新社
LG電子去年沒搭上韓國 AI 晶片熱潮，但最近幾個月已開始受到青睞。法新社

LG 電子連續二日漲停，單單二日漲幅超過60%，今年股價翻了三倍，投資人看好這家韓國家電大廠將轉進向機器人領域。

LG電子去年沒搭上韓國 AI 晶片熱潮，但最近幾個月已開始受到青睞。周一，有報導說 LG 集團會長具光謨將於6月5日會見輝達執行長黃仁勳

如此漲幅可以看見，隨著晶片股漲勢更廣，投資人正逐漸轉向其他方式投入 AI 熱潮。尋找新的贏家，也恰好和黃仁勳積極拓展機器人和自動駕駛等實體AI事業的步調不謀而合。

首爾 NH 投資證券公司韓國股票主管 Shawn Oh 認為，黃仁勳和具光謨會面，主要談的是擴大實體 AI 的合作。他說：「合作關係可能擴及至 LG 旗下子公司」，包括 LG Innotek 和 LG Uplus。

LG集團股也同步大漲，LG CNS一度飆漲29%，LG Corp.漲26%，LG伊諾特漲23%，LG U+漲17%，全數創下歷史新高。

黃仁勳目前人在台北參展Computex科技展。他的女兒黃敏珊今年4月已和LG電子總裁柳在哲碰面，商討合作細節，LG電子目前已採用輝達的Omniverse平台進行智慧工廠的數位模擬。

Meritz證券分析師黃秀旭（音譯）在報告中寫道：「黃仁勳此行，與其說是一次企業例行會面，不如說是在宣示南韓將在輝達全球AI基礎建設擴張策略中扮演的角色。市場重新定價的，不是誰會打造AI服務，而是誰來建設運作AI的實體基礎。」

輝達 黃仁勳 韓國

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