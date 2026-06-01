SK海力士清州廠發生有毒氣體外洩 3,600名員工疏散

韓聯社引述企業主管說法報到，南韓記憶體晶片大廠SK海力士位於清州市的半導體園區今天發生火災及有毒氣體外洩，已緊急疏散約3,600名員工，該事件已造成數名員工受傷。

火警於上午10時32分發生，地點為連接M15與M15X廠房的六樓氣體室。灑水系統立即啟動，迅速撲滅火勢。

因疑似暴露於有害氣體，七人被送往公司醫院檢查，其中五人出現眼睛刺激不適症狀。

公司表示，目前生產作業未受到影響。

初步研判事故可能與氣體管線有關，確切原因仍在調查中。待空氣品質檢測及安全檢查完成後，員工將返回工作崗位。