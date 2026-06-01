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軟銀超車豐田 睽違26年重登日本市值王

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
軟銀股價今年來大漲逾70%，周一盤中市值超越豐田汽車，睽違26年重返日本市值王寶座。美聯社
軟銀股價今年來大漲逾70%，周一盤中市值超越豐田汽車，睽違26年重返日本市值王寶座。美聯社

受全球人工智慧（AI）需求強勁帶動，日本科技巨擘軟銀集團周一盤中超越豐田汽車，成為日本市值最高企業。這不僅終結豐田逾20年的市值王地位，也反映投資人資金正加速湧向AI與半導體產業。

軟銀周一盤中一度大漲11%，市值突破47.5兆日圓（約2,975億美元），超越跌破46兆日圓的豐田。若漲勢維持至收盤，軟銀將能自2000年網路泡沫高峰以來再登日本市值冠軍寶座。

豐田自2003年超越NTT DoCoMo後，穩居日本最大上市公司逾20年，但周一股價下跌4.7%，反映投資人對汽車產業面臨總體經濟逆風與地緣政治風險的憂慮。

相較之下，軟銀近年大舉押注AI領域，包括承諾投資最高750億歐元在法國建立大型AI運算叢集；旗下OpenAI與SB Energy也傳出正籌備赴美上市。此外，重要投資標的安謀（Arm）看好未來半導體業務成長前景，進一步提振市場信心。

軟銀股價今年來已飆升逾70%，成為日本股市最受追捧的標的之一。分析人士指出，創辦人孫正義的大膽投資風格，正契合當前市場對AI成長故事的追逐。

科技股同步受惠資金追捧，日經225指數周一首度突破67,000點關卡，今年以來累計漲幅接近30%。記憶體大廠鎧俠（Kioxia）今年股價狂飆逾525%，市值超越三菱日聯金融集團（MUFG），躍升為日本第三大上市公司，凸顯AI浪潮正重新改寫

軟銀 豐田 日本

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