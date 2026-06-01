台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

南韓東亞日報分析指出，台灣近年在人工智慧與半導體產業帶動下躍居全球成長最快的經濟體之一，GDP持續攀升，但繁榮成果並未平均落入全民口袋。收入與資產差距擴大、高房價與高租金壓力沉重，不少年輕人仍面臨存不了錢、買不起房的困境，形成經濟數據亮眼與民眾生活感受脫節的現象。

報導指出，台灣今年第1季經濟成長率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，去年全年經濟成長率也達8.63%；相較之下，南韓同期經濟成長率為3.6％。

此外，在台積電等半導體企業帶動下，台灣股市市值已先後超越加拿大與印度，躍居全球第5大市場，人均GDP今年更可望突破4萬美元，進一步拉開與南韓的差距。

報導引述美麗島電子報5月國政民調指出，40.2％受訪者認為台灣整體經濟狀況良好，但有55.1％認為經濟情況不好。

東亞日報指出，這波由半導體產業主導的成長，實際受惠者主要集中在科技業。數據顯示，半導體產業雖占台灣GDP超過20%，相關從業人員卻僅約30萬人，不到全體勞工的3%。即使納入整體資訊科技製造業，就業人口也僅約100萬人，多數服務業與傳統製造業勞工難以分享到AI熱潮帶來的紅利。

依據行政院主計總處統計，台灣去年平均經常性薪資約4.6萬元，低於南韓平均月薪383萬韓元（約新台幣8萬元）；同時，台灣勞工平均每年工時也比南韓多出超過100小時。

不過東亞日報並未明確指出，台灣常引用的「平均經常性薪資」不包括加班費、年終獎金、三節獎金及績效獎金；而南韓常見的「平均工資」統計，通常包含加班費與各類獎金，因此兩國公布的薪資數據若未統一統計方式，不能直接比較。

東亞日報說，台灣房價問題進一步加劇民眾壓力。該報引述的數據顯示，台北市房價所得比已達15.41倍，高於香港的14.4倍，也超過首爾的13.9倍。由於市中心房價與租金持續攀升，愈來愈多年輕人被迫搬往交通與生活機能較差的外圍區域。

報導提到，對非半導體業新鮮人而言，台北生活成本尤其沉重。報導指出，大學畢業起薪約3.5萬元，但市中心老舊小套房月租仍約1.5萬元，薪水光付房租就被吃掉近半。

報導提及，近年在台灣網路流行的「乞丐超人」現象。這個詞形容專門購買便利商店即期折扣食品的年輕族群，他們會透過手機App追蹤各店庫存，等待商品降價後迅速前往購買，以節省日常開銷，反映部分年輕世代面臨的經濟壓力，也提供另個角度解釋台灣去年總和生育率降至0.695、創下歷史新低的背景因素。

針對這種現象，東亞日報分析引述台灣經濟學者2021年出版的《致富的特權》（Privilege of Wealth）指出，台灣長期採取有利出口產業的低利率與弱勢匯率政策，有助提升大型出口企業競爭力，但也可能推升資產價格與房價，加劇財富分配不均。

部分評論甚至將這種經濟結構失衡稱為「台灣病」（Taiwan Disease）或「福爾摩沙流感」（Formosa Flu），質疑台灣在創造經濟奇蹟的同時，是否也付出了居住正義與世代公平的代價。