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南韓Kakao工會將發動罷工 要求改革薪酬與保障就業

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

南韓網路科技公司Kakao Corp工會今天表示，預計6月10日在板橋（Pangyo）舉行4小時罷工與集會，要求保障就業安全，並改革其所稱「過度偏袒高階主管」的薪酬制度。

路透報導，工會發布聲明表示，其核心訴求包括停止裁撤與分拆等重組行動，以及改善其所稱加劇員工不安的「高層導向薪酬制度」。

工會指出，未來可能視後續協商進展擴大行動，但強調目前無意讓公司服務全面中斷。

此次行動是在上週政府介入的薪資協商破局後發生。Kakao認為工會提出的要求，包括利潤分紅計畫，在目前優先考量投資與提升股東報酬的情況下不切實際，且將對管理階層造成重大負擔，因此予以拒絕。

工會則表示，員工僅能享有有限獎勵，還要面對重組帶來的高度不確定性，反觀高階主管仍可獲得過高報酬。

工會尚未公布詳細訴求，不過先前透露，曾與資方討論分配約10%營業利益作為員工分紅。

類似勞資爭議也發生在三星電子（SamsungElectronics）。近日三星工會揚言罷工、可能衝擊整體經濟後，成功爭取讓半導體事業部門的分紅與業績的10.5%掛鉤。

罷工 南韓 工會

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