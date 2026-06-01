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一破綻讓債市警鈴大作！高市早苗追加預算引疑慮 殖利率飆30年高點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高市早苗推出約3兆日圓追加預算協助家庭因應生活成本上升，但市場質疑政府能否在擴大支出的同時維持原定發債計畫。法新社
高市早苗推出約3兆日圓追加預算協助家庭因應生活成本上升，但市場質疑政府能否在擴大支出的同時維持原定發債計畫。法新社

日本首相高市早苗正籌編追加預算，規模約3兆日圓（190億美元），以協助家庭因應生活成本上升，市場質疑她能否信守不增加公債發行規模的承諾。

日本目前仍面臨能源價格高漲、補貼成本增加及日圓疲弱等壓力。高市先前認為無需額外支出，本次預算可謂立場逆轉。她強調，2026曆年公債發行總額將維持原案，追加支出則以赤字融資公債支應，試圖安撫債市。

然而，在傳出政府可能為此增發新債後，日本10年期公債殖利率於5月20日升至2.809%，創1996年以來新高；30年期殖利率亦突破4%，反映市場對財政風險與通膨壓力的雙重憂慮。

東京金融服務公司Monex Group專家董事Jesper Koll表示，債市不笨，政府增加支出卻不增加債務。他指出，日本向來以3月31日為財政年度結算日，從未以曆年為基礎制定政策，「如果真有什麼危險訊號，這就是危險訊號。」

Julius Baer分析師Louis Chua指出，中東局勢不穩、大宗商品價格高漲，以及燃料補貼支出上升，都加深市場對日本今年財政狀況的憂慮。

Koll認為，若政府直接宣布推出10兆日圓預算並以10兆日圓公債支應，投資人比較願意相信；如今推出小規模方案卻說不增加發債，反而沒人信。

也有部分分析師持不同看法。道富投資管理亞太區經濟學家Krishna Bhimavarapu認為，相關措施更像是針對能源價格上漲對家庭造成的衝擊提供緩衝，而非大規模刺激方案。

日本近期經濟數據也相對穩健。第1季經濟年化成長率達2.1%，實質GDP季增0.5%；4月出口年增14.8%，受惠於半導體出貨及AI需求強勁。

儘管Koll仍看好，企業重整、併購活動增加以及企業投資成長，會帶動日股續漲，但認為債市與滙市面臨不同局面。日圓兌美元仍徘徊在160附近的干預警戒區，債市反映出投資人愈來愈相信通膨升溫、日本央行升息及公債供給增加都將到來。

高市早苗 高市 公債

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