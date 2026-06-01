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中東危機推升油價 緬甸物流受阻商品短缺

中央社／ 仰光1日綜合外電報導

中東危機引發的油價飆漲，正重創緬甸零售業與民生經濟。在燃料價格高漲及供應鏈受阻的雙重夾擊下，不僅大型電商被迫退出市場，商品短缺問題也持續惡化，為甫上路的新政府帶來嚴峻挑戰。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，由巴基斯坦主要網路零售商Daraz經營的Shop.com.mm於4月27日宣布，該緬甸線上商城即將關閉營運。官網在聲明中表示，「這並非一個草率的決定。」

Daraz主要經營南亞市場，2018年被中國電商巨頭阿里巴巴集團收購。

Daraz並未說明撤出緬甸的原因，發言人也拒絕對官方聲明以外的內容發表意見。但業界人士透露，此舉被認為受伊朗戰爭、以及近年持續出現的採購與物流困難影響。

自2021年軍方奪權推翻民選政府以來，緬甸國內軍方與抵抗勢力的衝突持續不斷。外國投資與出口陷入停滯，導致外匯短缺、本幣疲弱以及進口價格高漲。

當局為避免外匯流失而採取限制進口的措施，進一步惡化物資短缺與通膨問題，形成惡性循環。

亞洲開發銀行（Asian Development Bank）預估，緬甸2025及2026年的年通貨膨脹率約為25%，遠高於東南亞國家協會（ASEAN）11國約2%至3%的平均水準。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Program）指出，自美國2月下旬聯手以色列對伊朗發動空襲以來，到4月中旬，緬甸基本糧食的平均價格上漲了19%。

緬甸汽油幾乎全仰賴進口，因此當中東原油出口至亞洲減少時，特別容易受到波及。官方燃料價格已飆漲至原來的兩到三倍，嚴重衝擊商用車運輸。

泰國企業集團「卜蜂集團」（Charoen Pokphand）旗下大型超市連鎖Makro Myanmar傳出商品缺貨、外送服務延誤多日。一位在外國金融公司工作的上班族說，「我訂了10樣商品，最後只收到4、5樣。」

4月中旬左右、緬甸的新年長假期間，許多店家甚至被迫關閉或減少使用冷凍庫。在汽油短缺的情況下，顧客流量與物流配送變得難以預測，商家也正苦於為發電機進一步搜尋燃料。

經濟壓力日益加劇之際，緬甸正經歷政權交替。自2021年軍事統治以來掌握軍方最高權力的敏昂萊（Min Aung Hlaing），於4月3日經國會選舉成為總統，新政府則在4月10日宣誓就職。

面對困境，大型零售業者正透過增加遠距辦公、縮減接駁車服務，以及囤積燃料和塑膠袋等物資以降低成本。近來傳出採購成本飆升的壓力有所緩解。

緬甸 中東 油價

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