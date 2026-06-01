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美國強化對伊朗談判 油價開盤漲逾2%

中央社／ 東京1日綜合外電報導

國際油價今天開盤走高，主要是因為週末期間有報導指出，美國針對終結中東戰爭上，與伊朗談判的條件變得更加嚴格。

法新社報導，美國西德州中級原油（West TexasIntermediate）上漲2.5%，每桶報89.60美元。

國際指標布倫特原油（Brent Crude）8月交割價約為每桶93.16美元，較5月29日收盤上漲約2.2%。

在此之前，因市場樂觀期待和平協議即將落實、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球原油運輸主動脈可望重啟，促使油價在上週大幅重挫逾11%。

然而，根據「紐約時報」（The New York Times）等美國媒體週末報導，美國總統川普（Donald Trump）已向德黑蘭當局提交一份更新版諒解備忘錄草案，其中數項談判條件較先前更為嚴格。

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