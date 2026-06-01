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美商務部終於堵上漏洞！嚴防陸企海外子公司買到輝達與AMD先進AI晶片

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部周日採取行動堵上漏洞，嚴防陸企海外子公司買到輝達與AMD先進AI晶片。路透
美國商務部周日採取行動堵上漏洞，嚴防陸企海外子公司買到輝達與AMD先進AI晶片。路透

美國商務部周日（5月31日）採取行動，出手防堵一個存在近一年的漏洞，該漏洞可能已使企業能夠向位於中國大陸境外的中國實體出口全球最先進的AI晶片，例如輝達（NVIDIA）最先進的Rubin與Blackwell處理器，以及超微（AMD）的MI350X晶片。

路透報導，這項原先未預料到的措施指引顯示，儘管美國一直試圖限制中國企業取得發展關鍵AI能力所需的半導體，但過去近一年來，美國最先進的AI晶片可能持續流向設於例如馬來西亞等地的中國大陸AI企業海外子公司。

美國商務部網站是在周日發布這項最新指引。

目前尚不清楚在川普政府遺留這項漏洞的一年期間，究竟有多少晶片已經出口，而一位深入了解供應鏈的晶片產業人士估計，數量可能高達數萬甚至數十萬顆。

美國商務部在罕見於周末發布的公告中表示，即使相關實體位於中國境外，只要其總部設在中國，先進晶片出口仍須遵守許可證要求。

商務部尚未立即回應置評請求。

輝達與超微也尚未立即回應置評請求。

這個漏洞的形成可追溯至2025年5月，當時商務部宣布不執行拜登政府卸任前最後時期推出的「人工智慧擴散規則（AI Diffusion Rule）」。該規定原本用於管控全球對AI晶片的取得與流通。

科技專家、前美國國務院官員麥奎爾（Chris McGuire）周日在社群媒體發文表示：「這是個非常大的問題。」

他指出，這項漏洞允許中國企業的海外子公司在無須取得許可證的情況下購買輝達Blackwell晶片，「中國企業一直在購買這些晶片，而且很可能是大規模採購」。

不過，新指引並未要求資料中心停止使用已經取得的晶片，也未要求停止對伺服器這類搭載這些先進晶片的設備提供維護與服務。

晶片 輝達 美國商務部

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