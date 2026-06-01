本周開盤前 五件國際事不可不知

美伊雙方周末持續就延長停火並開放荷莫茲海峽的協議草案交換修改意見，但尚不清楚談判是否取得實質進展。外交斡旋之際，以色列擴大在黎巴嫩的地面攻勢，打破了和北方鄰國之間脆弱的停火協議。國際油價周一開盤走高。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

1. 美伊談判無進展 國際油價又漲了

布蘭特原油在亞洲早盤交易中攀升至每桶93美元以上，此前周五收盤觸及4月中旬以來最低點。標普500指數期貨小幅走低，美元兌主要貨幣則略為走強。

國際油價因中東和平在望大跌，布蘭特原油期貨上周下跌11%，5月重挫19%，為2020年3月來最大單月跌幅。美國基準原油西德州中級原油5月跌幅達17%。

自周五在白宮戰情室舉行會議後，美國總統川普對伊朗問題便未再公開發言，他當天在社群媒體發文重申相關要求，包括伊朗暫停核計畫，以及將荷莫茲海峽完全恢復為自由的國際水道。

與伊朗革命衛隊關係密切的半官方塔斯尼姆通訊社周日報導，雙方仍在持續提出修改意見，但也指出美伊雙方最終都可能拒絕這些修改，導致協議破局。

2. 美股三大指數上周五創新高 本周聚焦就業數據、博通財報

AI概念股走強，加上受美伊之間可望達成協議鼓舞，美國股市29日三大指數再創新高。投資人本周除關注最新就業數據，也期待博通財報再為AI題材捎來佳績。

道瓊工業指數29日首度突破51,000點大關，再創歷史新高；標普500指數和那斯達克綜合指數也雙雙收創新高，各漲0.2%。費城半導體指數平盤作收，台積電ADR跌1.5%。一周下來，費半和台積電（2330）ADR各漲5.1%和3.4%。

美股擺脫「5月賣股」的華爾街魔咒，標普500指數上周漲1.4%，連九周收漲，創下2023年來最長周線連漲紀錄，也從3月低點大漲近20%。科技股為主的那斯達克同期漲幅更高達近25%。

3. 美國防部長在國安論壇隻字未提台灣 分析師：習近平是贏家

美國國防部長赫塞斯在新加坡一場安全論壇上試圖說服美國盟友，在台灣問題上保持低調，是展現美國實力的最佳方式。這個論點最終能否成立，有待時間驗證，但就眼前而言，中國大陸國家主席習近平無疑是贏家。

赫塞斯周末在香格里拉對話上發表約30分鐘的演說，成為逾十年來首位在此場合演說中隻字未提台灣的五角大廈首長。他宣告「表演式憤慨的時代已結束」，闡述對該地區「強硬、低調且清晰」的政策，並讚揚美中關係「比多年來任何時候都更好」。

這番措辭明顯軟化，與他去年的演說形成強烈對比，也是在習近平數周前在北京警告川普、表示若處理不當台灣問題可能導致兩個超級大國「碰撞」之後。赫塞斯雖也提及對大陸軍事擴張感到「合理的警覺」，並對幾乎每個亞洲國家加大國防支出大加稱讚，但整體基調顯示美方急於避免與北京的緊張對立。

澳洲國立大學國家安全學院院長梅德卡夫（Rory Medcalf）說：「在台灣問題上，某些事情顯然已發生改變：這或許是香格里拉對話23年歷史上，美國政府最不具對抗性的一次演說。最大的不確定性，在於這一切究竟反映的是美國談判立場的強勢，還是弱勢。」

赫塞斯周六離開新加坡前接受記者訪問時說，美國對台政策沒有改變，但加了一個重要的但書。他說：「你可能看到的唯一變化，是我們說話的方式。」他補充說，美國應「低調說話，同時手持大棒」。

4. 輝達推 PC 處理器 今天 GTC大會可望發表 N1X 晶片 台積大贏家

輝達29日在社群平台發布「PC的新時代」（A new era of PC）的貼文，同一時間，微軟、安謀（Arm）也在社群媒體傳送同樣訊息。業界解讀，這是輝達預告在台北舉行的GTC大會上，將發表傳聞許久、採安謀架構的「N1X」晶片，揮軍微軟Windows作業系統個人電腦市場。

這意味輝達將推出安謀架構、支援Windows作業系統的PC處理器（WoA），挑戰英特爾、超微等x86陣營大咖，引爆新一波PC處理器大戰。

法人認為，輝達揮軍PC處理器，相關新品仍將由台積電（2330）代工，伴隨英特爾持續委外台積電代工CPU，超微也是台積電大客戶，這場「新CPU大戰」開打後，台積電仍是最大贏家。

5. SpaceX即將 IPO 資金蹭熱度

投資人正搶先布局SpaceX，形成一股「投機熱潮」，這家火箭製造商備受期待的IPO預定本月登場。晨星（Morningstar）數據顯示，自創辦人馬斯克去年12月中旬首度證實將申辦IPO以來，已有淨140億美元資金流入持有SpaceX股份的三檔共同基金和四檔ETF。市場還掀起一波新產品上架潮，已有至少14檔ETF完成申報，計劃在SpaceX上市後提供相關曝險。