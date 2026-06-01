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韓元兌美元 將可全天候交易
南韓首爾外匯委員會5月31日公布，將於7月6日推出24小時的韓元兌美元交易，取代現行上午9時-凌晨2時的交易時段，引發產業分析師憂心，韓元兌美元匯率可能容易在南韓深夜的交易性清淡時段，劇烈波動。
南韓當局表示，從7月6日起，南韓匯市將每個工作日都交易，只有周末和元旦休市，開盤與收盤的時間也將接軌美國，在美國實施日光節約時間，交易時間為南韓時間周一上午6時到周六上午6時，其他時期則是南韓時間周一上午7時到周六上午7時。
在南韓國定假日期間，美元兌韓元交易仍可執行，現金結算將順延至下一個銀行工作日，符合全球市場情況。當局預期，這項調整將消除交易時段空檔，改善海外投資人以及進出口業者的參與便利性，並有助於降低交易成本，擴大向外資開放南韓金融市場。
不過，韓元兌非美元貨幣的交易時間，將維持在南韓時間上午9時到下午3時30分。
南韓屆時也將發布新的韓元兌美元參考匯率，包括每小時發布韓元兌美元的時間加權平均價（TWAP），並定期發布當天最高價、最低價及開盤匯率。至於現行在首爾下午3時30分發布的現貨收盤價、及市場平均匯率（MAR），則將繼續公布，以利統計與官方溝通。
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