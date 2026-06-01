南韓今年出口額拚1兆美元 有望躋身全球貿易前五強

南韓出口額在半導體帶動下，去年首度衝破7,000億美元大關，今年出口更有望加速成長，從官方到研究機構和券商都大幅上修今年外銷展望，部分分析師甚至預估南韓今年全年出口額就會突破1兆美元大關，躋身全球貿易前五強之列。

產業通商資源部5月31日確認，南韓2025年出口額達7,093億美元，等於七年來增加了逾1,000億美元，在全球排名第六。2月時產業通商資源部預估，今年出口總額將再成長4.3%，達到7,400億美元，不過產業通商資源部長金正寬上周審慎樂觀地表示，雖然仍有許多變數，但今年出口預估可突破9,000億美元。

政府智庫韓國產業經貿研究院（KIET）上周也在其下半年經濟和產業展望預測報告中，預估今年全年出口額有望比去年成長30.3%，達到9,244億美元。如果真一舉突破9,000億美元大關，將超越日本，成為全球第五大貿易國。日本去年出口額為7,382億美元。

南韓今年1至4月出口比去年同期勁增40.9%，至3,065億美元的歷來新高，看起來成長趨勢還在加速。

半導體仍是南韓出口主力，但其他產業也迅速成長，包括美妝、時尚和食品，在今年前四個月也分別交出成長24.1%、13.7%和7.8%的好成績。

有鑑於此，民間部門對南韓出口前景作出更大膽的預測，Meritz證券預估，今年半導體和電腦零組件的出口將在人工智慧（AI）持續「高燒不退」的帶動下，分別大增160%和212%，整體出口額將因此暴衝到1.2兆美元。

李在明政府於上任將滿一周年之際，也推出促進國家出口的措施，包括將提供275兆韓元的貿易保險，規模為歷來最大，同時設立一個整合各部會的窗口，協助出口廠商解決各種疑難雜症。