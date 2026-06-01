黃仁勳將訪韓 會見夥伴

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周在出席台北國際電腦展（COMPUTEX）和GTC Taipei 2026大會後，於5日訪問南韓，引發南韓產業對於輝達在南韓展開物理AI合作的期待。

韓國時報報導，黃仁勳去年10月訪韓時，與三星電子、SK海力士和現代汽車等重要夥伴會面，當時聚焦AI加速器及其應用。

不過，黃仁勳這次造訪預料將更著重在機器人等物理AI科技。他這次預期將會和SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及Naver董事長李海珍會面，預料也將見到斗山集團的高層。這些將與他會面的韓企高層，除了SK集團旗下的SK海力士長期都是輝達供應商，其他人都已把機器人和物理AI視為未來成長的關鍵動力。

LG集團今年稍早發表人形機器人CLOiD後，持續加速轉型為專注機器人和物理AI，已多次表示把輝達視為關鍵戰略夥伴。斗山集團也希望利用這次黃仁勳訪問的機會，擴大自身在物理AI領域的影響力。

Naver和輝達的實體AI合作，則預料將專注在數位孿生（Digital Twin）等方面。