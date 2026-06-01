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OpenAI、Anthropic IPO 效應 亞股漲勢新催化劑...有了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
AI支出前景帶動投資人追捧亞洲AI硬體供應鏈，相關企業股票大漲。（路透）
AI支出前景帶動投資人追捧亞洲AI硬體供應鏈，相關企業股票大漲。（路透）

SpaceXOpenAI、Anthropic都即將在美國首次公開發行股票（IPO）籌資，預料將帶動新一波人工智慧（AI）技術支出熱潮，促使投資人提前布局，尋找亞洲下一波AI贏家，可望成為延續亞股漲勢的下一階段催化劑。

IG國際公司市場分析師葉蔚文估計，SpaceX、OpenAI及Anthropic的IPO計畫，可望額外帶來約700億美元的AI相關支出，這還不包括大型雲端服務商（Hyperscalers）已承諾投入的超過7,500億美元資本支出。

她說，近期晶片商的財報，可明顯看到資金流向亞洲供應鏈，「隨著AI行情逐漸成熟，漲勢從純AI概念股向外擴散」。

Jupiter資產管公司投資組合經理康瑞德（Sam Konrad）看好鴻海集團、廣達及聯發科，「AI資本支出周期可望持續多年」，「投資人很可能會尋找能直接受益，且本益比仍相對便宜的公司」。

法巴投資管理資深投資專家宋哲認為，下波漲勢將集中於特定個股，而非整體半導體族群。

他的團隊聚焦於台灣與中國大陸公司，涵蓋先進封裝、載板、晶片測試、光通訊、電力設備、散熱技術和伺服器相關領域，特別是獲利上調後、仍能支撐估值的公司。

亞洲硬體業者已是資料中心建設潮的大贏家，台積電、三星電子及SK海力士都已進入「兆美元市值俱樂部」，三星電機、日本的揖斐電（Ibiden）、日本衛浴品牌Toto，也因為供應原料而股價飆漲。

SpaceX OpenAI IPO

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