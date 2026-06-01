印尼大宗商品管制 今生效

儘管印尼要集中管理關鍵大宗商品出口的計畫引發諸多憂慮，當局仍決定如期在6月1日起生效，為天然資源相關生產商，增添監管的不確定性。

印尼經濟部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）5月31日表示，煤礦、棕櫚油、鐵合金生產商自6月1日開始，將向新成立的國營公司Danantara Sumberdaya Indonesia（簡稱DSI）遞交出口相關文件。

DSI是印尼主權財富基金Danantara旗下設立的公司。艾朗嘉說，DSI最快今年9月、最慢明年1月，就會接管特定的出口活動。

印尼政府在5月稍早宣布要將國家自然資源集中管理，但是相關細節迄今都未公布。數十家上市的自然資源生產商，5月29日向證券交易所呈報的文件指出，由於出口管理的細節尚未發布，無從評估新政策的衝擊。印尼是全球最大的煤礦與棕櫚油出口國，市場擔心政策的不確定性會造成供應混亂。

不過已有企業表示，不會受到出口管理新政策的影響，例如Aneka Tambang（Antam）就表示，多數銷售都是內銷。印尼淡水河谷公司（Vale Indonesia）也說，沒有任何產品受此政策影響。