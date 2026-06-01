快訊

條件限縮！新青安2.0利息補貼逐年歸零 新增排富、年齡等三大緊箍咒

聽新聞
0:00 / 0:00

軟銀錢進法國 建資料中心…打造歐洲最大AI據點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
日本軟銀集團計劃在法國投資870億美元，打造5百萬瓩（GW）的AI資料中心。（路透）
日本軟銀集團計劃在法國投資870億美元，打造5百萬瓩（GW）的AI資料中心。（路透）

日本軟銀集團（Softbank）計劃在法國投資多達750億歐元（870億美元），打造5百萬瓩（GW）的人工智慧（AI）資料中心，在歐洲努力在AI基建領域追趕美國與中國大陸之際，建造歐洲最大的資料中心。

這個承諾是軟銀在美國以外的最大宗AI投資，並能在6日1日「選擇法國」（Choose France）投資峰會登場前夕，提振法國總統馬克宏的形象。

馬克宏與孫正義4月初在東京一同用餐，讓這份協議迅速成形。消息人士透露，馬克宏在餐會上推銷法國核能豐沛、且AI設施可獲快速批准。孫正義5月31日說：「軟銀很榮幸能向法國作出重大承諾。」

軟銀初期將領投450億歐元，2031年前將在法國北部的上法蘭西大區（Hauts-de-France），設置3.1GW的AI資料中心，接著將再建設2GW算力。若全數落成，5GW算力相當於五座核電廠發電量，將讓軟銀總投資額增至約750億歐元。

軟銀位於敦克爾克的設施之一，將與施耐德電機（Schneider Electric）合作，興建AI基建與機器人生產中心。此地有地利之便，可服務倫敦、布魯塞爾、阿姆斯特丹用戶。

業界估計，1GW的AI設施，包含土地、建造、電力、資訊設備等費用，共需約500億美元。這意味軟銀的5GW投資案，須引入大量外部融資才能辦到，但該集團尚未公布合作夥伴。

軟銀3月才宣布，要在美國俄亥俄州設置資料中心，擬引入5,000億美元建造10GW設施。另外，軟銀還與OpenAI攜手，推出規模5,000億美元的「星際之門」項目，且承諾要對OpenAI投資逾600億美元，以取得OpenAI約13%股權。

上述舉動凸顯軟銀創辦人孫正義想確保，該集團在全球主要據點均設有資料中心，並取得ChatGPT以外的AI相關營收。

然而，外界質疑孫正義能否取得足夠資金，實現所有AI大計。軟銀先前擬以OpenAI股票做擔保，融資100億美元，但部分債權人有所疑慮，促使軟銀縮小融資金額。

另一方面，馬克宏向來支持各國自行建設AI，他提倡主權AI，並投資本土AI業者Mistral AI等，以便控制本國數據與技術。

軟銀 法國 馬克宏

延伸閱讀

軟銀斥資750億歐元赴法投AI 創歐洲最大規模

法國持續吸引外資 官員：發展去碳能源是關鍵動力

法國新創Mistral AI 擬設計自研晶片

德國新創發展石墨烯半導體 預計量產需約3年

相關新聞

軟銀錢進法國 建資料中心…打造歐洲最大AI據點

日本軟銀集團（Softbank）計劃在法國投資多達750億歐元（870億美元），打造5百萬瓩（GW）的人工智慧（AI）資料中心，在歐洲努力在AI基建領域追趕美國與中國大陸之際，建造歐洲最大的資料中心。

OpenAI、Anthropic IPO 效應 亞股漲勢新催化劑...有了

SpaceX、OpenAI、Anthropic都即將在美國首次公開發行股票（IPO）籌資，預料將帶動新一波人工智慧（AI）技術支出熱潮，促使投資人提前布局，尋找亞洲下一波AI贏家，可望成為延續亞股漲勢的下一階段催化劑。

南韓今年出口額拚1兆美元 有望躋身全球貿易前五強

南韓出口額在半導體帶動下，去年首度衝破7,000億美元大關，今年出口更有望加速成長，從官方到研究機構和券商都大幅上修今年外銷展望，部分分析師甚至預估南韓今年全年出口額就會突破1兆美元大關，躋身全球貿易前五強之列。

美綠卡新規 急轉彎

紐約時報報導，美國似乎已局部收回先前公告、永久居留權（綠卡）申請者須返回原籍國辦理的規定，美國國土安全部5月29日澄清，原籍申請政策並非適用所有申請者，將依個案評估與執行，只有部分人需要返回原籍國，最新訊息卻無助減輕民眾困惑，因為細節依然付之闕如。

印尼大宗商品管制 今生效

儘管印尼要集中管理關鍵大宗商品出口的計畫引發諸多憂慮，當局仍決定如期在6月1日起生效，為天然資源相關生產商，增添監管的不確定性。

韓元兌美元 將可全天候交易

南韓首爾外匯委員會5月31日公布，將於7月6日推出24小時的韓元兌美元交易，取代現行上午9時-凌晨2時的交易時段，引發產業分析師憂心，韓元兌美元匯率可能容易在南韓深夜的交易性清淡時段，劇烈波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。