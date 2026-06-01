軟銀錢進法國 建資料中心…打造歐洲最大AI據點

日本軟銀集團（Softbank）計劃在法國投資多達750億歐元（870億美元），打造5百萬瓩（GW）的人工智慧（AI）資料中心，在歐洲努力在AI基建領域追趕美國與中國大陸之際，建造歐洲最大的資料中心。

這個承諾是軟銀在美國以外的最大宗AI投資，並能在6日1日「選擇法國」（Choose France）投資峰會登場前夕，提振法國總統馬克宏的形象。

馬克宏與孫正義4月初在東京一同用餐，讓這份協議迅速成形。消息人士透露，馬克宏在餐會上推銷法國核能豐沛、且AI設施可獲快速批准。孫正義5月31日說：「軟銀很榮幸能向法國作出重大承諾。」

軟銀初期將領投450億歐元，2031年前將在法國北部的上法蘭西大區（Hauts-de-France），設置3.1GW的AI資料中心，接著將再建設2GW算力。若全數落成，5GW算力相當於五座核電廠發電量，將讓軟銀總投資額增至約750億歐元。

軟銀位於敦克爾克的設施之一，將與施耐德電機（Schneider Electric）合作，興建AI基建與機器人生產中心。此地有地利之便，可服務倫敦、布魯塞爾、阿姆斯特丹用戶。

業界估計，1GW的AI設施，包含土地、建造、電力、資訊設備等費用，共需約500億美元。這意味軟銀的5GW投資案，須引入大量外部融資才能辦到，但該集團尚未公布合作夥伴。

軟銀3月才宣布，要在美國俄亥俄州設置資料中心，擬引入5,000億美元建造10GW設施。另外，軟銀還與OpenAI攜手，推出規模5,000億美元的「星際之門」項目，且承諾要對OpenAI投資逾600億美元，以取得OpenAI約13%股權。

上述舉動凸顯軟銀創辦人孫正義想確保，該集團在全球主要據點均設有資料中心，並取得ChatGPT以外的AI相關營收。

然而，外界質疑孫正義能否取得足夠資金，實現所有AI大計。軟銀先前擬以OpenAI股票做擔保，融資100億美元，但部分債權人有所疑慮，促使軟銀縮小融資金額。

另一方面，馬克宏向來支持各國自行建設AI，他提倡主權AI，並投資本土AI業者Mistral AI等，以便控制本國數據與技術。