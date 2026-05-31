大陸汽車產業進駐摩洛哥設廠 歐盟憂成補貼商品輸歐跳板

中國汽車零組件製造商計劃大舉投資及進駐摩洛哥設廠，歐盟對此日益感到警戒，擔憂這個北非國家將成為北京輸入其高度補貼商品的跳板，恐對歐洲產業造成嚴重衝擊。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示，中國企業擬向摩洛哥投資數以十億計美元，反映北京試圖透過第三國「轉運」出口，將其國內的工業過剩產能銷往歐洲。

塞夫柯維奇告訴金融時報：「這正成為歐洲經濟將面臨的大問題。」

貿易緊張升溫之際，歐盟已開始強化抵禦中國及所謂貿易代理人的措施。歐盟執行委員會去年裁定，摩洛哥出口的鋁圈享有該國及中國政府的「不公平補貼」。

歐盟官員坦言，真正的中摩兩國產業合作以及試圖規避歐盟關稅的行為，兩者有時難以區分。

歐盟目前對中國電動車課徵高達45%關稅。經濟合作暨發展組織（OECD）估計，中國補貼產業的金額約為OECD成員國的3到8倍，且經常以優惠貸款方式進行，令外界難以察覺和採取反制行動。

摩洛哥最大城市卡薩布蘭加（Casablanca）上週舉行了投資人會議，出席的中國企業主張，摩洛哥是歐洲汽車供應鏈的重要節點。

金融時報表示，法國雷諾集團（Renault）與擁有汽車品牌寶獅（Peugeot）的斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）在摩洛哥也都設有大型工廠，讓歐盟要採取任何貿易防禦措施都變得更加複雜。

中國剎車系統製造商浙江亞太機電（APG）今年將在摩洛哥港市丹吉爾（Tangier）啟用一座7000萬美元的新廠；其高層表示，將結合當地勞工與原料，以及來自中國的零組件和技術。

報導提到，在丹吉爾科技園區已有將近12間中企，青島森麒麟輪胎（Sentury Tire）的工廠已投入營運，全球最大電池負極材料供應商貝特瑞新材料集團（BTR New Material Group）也正在興建新廠。

中企在摩洛哥其他地區的投資，還包括電池製造商國軒高科（Gotion High-tech）斥資13億美元，在肯尼特拉（Kenitra）建造巨型工廠。

摩洛哥吸引外資的優勢包括5年免徵企業稅、擁有充足且年輕的勞動力、供應綠能協助降低企業的歐盟碳稅負擔，以及與歐盟、美國等約50國簽有自由貿易協定，可讓企業接觸有25億消費人口的市場。

金融時報指出，根據惠譽解決方案（Fitch Solutions），這些免關稅貿易協定是吸引中企的最大誘因，「近岸生產」被視為降低關稅風險的作法。

對於摩洛哥經濟特區將成為中國過剩產能輸入歐盟的「後門」，並因此將加劇德國等製造業大國產業空洞化危機的說法，摩洛哥官員予以否認。

不過，摩洛哥很難對歐盟的擔憂置之不理。歐盟是摩洛哥最大貿易夥伴，摩洛哥去年對歐盟出口額超過260億歐元，占整體出口1/3，其中逾半產品是來自機械和運輸業。