各國央行掀 AI 通膨論辯

上周在冰島召開的經濟研討會上，人工智慧（AI）對通膨及就業的影響意外成為各國央行官員的主要議題。美國紐約聯邦準備銀行總裁兼聯邦公開市場操作委員會（FOMC）副主席（永遠有投票權）威廉斯，持樂觀看法，但也有決策官員持審慎態度。

冰島央行5月28-29日召開2026年雷克雅維克經濟研討會，出席者包括Fed、英國銀行、印度央行及瑞士央行的官員，雖然議程不包含AI議題，但與會官員仍不免俗地思考AI將對勞動市場、生產力與通膨造成那些正面及負面影響。

基於美國經濟位於AI革命的核心，使聯準會（Fed）成為這場爭議的中心。威廉斯對AI的看法比其他一些Fed決策官員樂觀得多。

他表示，「歷史教會我們，（科技進步）將使生產力愈來愈高，生活水準愈來愈高，不會引發結構性失業。我不相信我們將遭遇長期的結構性失業」。他還打趣地說，AI並不會使經濟學者沒事做，「對總體經濟學者的需求仍將熱絡」。

威廉斯表示，無論結果如何，AI將會在勞動市場引發一系列的調整；但他樂觀指出，「我們將必須留住員工，並訓練他們使用這些技術。現在畢業的大學生平常都在使用AI工具」。

但聖路區聯準銀行總裁穆薩琳（鷹派，今年無投票權）卻強烈表達AI可能使通膨升高的憂慮，「AI繁榮相關的需求壓力非常確實。我們看到資料中心建設、電力與記憶晶片需求及AI概念股飆漲，都在推動消費支出」。

他也強調靠未來生產力成長來預測通膨相當危險；他表示，「今天我們看到AI無所不在，卻沒有在整體生產力統計數字上看到」。

堪薩斯總裁施密德（鷹派，今年無投票權）不確定AI對就業的影響。他管區內並未出現AI取代勞工的報告，但一些傳聞指出AI正在代替企業雇用新人。

他表示，「一年來大部分產業的員工數都減少，與AI使用率無關，這顯示雇用減少是一般性的現象」。

英國央行總裁貝利表示，AI不僅是用於經濟研究，也是在組織內落實工作的工具；該行貨幣政策委員會正使用大型語言模型來預測市場對會議紀錄將如何反應。另外各項工作都在使用AI，包秳編寫程式及經濟模擬等。