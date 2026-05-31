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法國持續吸引外資 官員：發展去碳能源是關鍵動力

中央社／ 巴黎31日專電

法國總統馬克宏推出的「選擇法國」（Choose France）第9屆商業峰會明天將登場；法國經濟兼財政部長勒斯鳩今天說，能持續吸引外資，主因之一是發展去碳能源。

馬克宏（Emmanuel Macron）2018年創辦「選擇法國」峰會，目的是吸引外國投資，第9屆將於明天在凡爾賽宮（Château de Versailles）舉行。

2025年峰會共宣布400億歐元（約新台幣1.47兆元）的新投資案，包括鴻海科技集團與法國泰雷斯集團（Thales SA）、Radiall SA合作投入半導體先進封裝與測試。

勒斯鳩（Roland Lescure）今天在法媒節目中保證，「今年投資金額會更高」。

預期明天多位外國企業領袖將宣布各項投資計畫。勒斯鳩舉例，葡萄牙電力公司（EDP）將正式宣布投資13億歐元於「離岸風電、海上風電」等再生能源領域，並與法國能源公司Engie合作。

勒斯鳩表示，這個象徵性例子證明法國持續吸引外國投資人，「首先是因為我們發展去碳能源，這就是未來」。

法國新聞台（franceinfo）提到，法國提供豐富的去碳電力，對於需要龐大能源的資料中心運作至關重要。

日本軟銀集團告訴法國媒體，將在法國大舉投資於人工智慧（AI）相關基礎設施，總計750億歐元。

勒斯鳩說，他今年4月初隨馬克宏訪問日本，說服軟銀集團創辦人孫正義投資法國，為此「我們勤奮工作了兩個月」，而最後促成投資的關鍵之一就是去碳電力。

根據財務審計公司「安永」（EY）稍早公布的調查結果，法國連續第7年被評為對外資最有吸引力的歐洲國家。

法國 再生能源 馬克宏

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