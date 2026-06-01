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美綠卡新規 急轉彎

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國國會外一面美國國旗。（路透）
美國國會外一面美國國旗。（路透）

紐約時報報導，美國似乎已局部收回先前公告、永久居留權（綠卡）申請者須返回原籍國辦理的規定，美國國土安全部5月29日澄清，原籍申請政策並非適用所有申請者，將依個案評估與執行，只有部分人需要返回原籍國，最新訊息卻無助減輕民眾困惑，因為細節依然付之闕如。

美國公民暨移民局（USCIS）22日公告，尋求在美國調整移民身分以取得綠卡的外國人，必須先返回原籍國，改由境外透過國務院申請，除非申請人證明符合留在美國境內申請永久居留權的「特殊情況」，象徵美國長期以來允許民眾在美國境內申請的政策出現重大調整。

這項調整迅速引發反彈，包括美國商會等企業團體的婉轉批評，移民律師也廣泛預期這項政策將遭遇訴訟挑戰。知情官員說，在公民暨移民局公告政策時，就連一些國土安全部官員都不清楚適用範圍。

不過，國土安全部發言人29日向紐時澄清，這項調整並非通盤改變，而是由個別移民官依個案決定，哪些申請人需要返回原籍國辦理，而移民官長期都有這項裁量權，只是提醒官員手上有這項權限。這名發言人表示，逾期居留者、以及來自較常依賴公共援助國家的申請人，可能會受影響。

這項訊息與22日公告的訊息大相逕庭，形同局部收回原本的政策，但不太可能減輕困惑，因為可能被影響的對象與方式等細節，全都付之闕如。一些移民律師表示，其客戶在面談時，都已被公民暨移民局官員問及在美國申請綠卡的原因、是否有任何阻礙在原籍國辦理的因素。

公民暨移民局原先公告的措辭，也促使企業雇主擔心依賴H-1B簽證入境的員工也會受影響，因為許多持H-1B簽證的勞工都在申請綠卡，基於美國各領事館的等待時間已相當久，要求這些勞工先離開、再重返美國，可能會花更多時間。

美國2024年約核發140萬張綠卡，其中約82萬張是透過「身分調整」程序核准。這項程序允許申請人在美國境內等待審核，不必先離境，常見申請途徑包括雇主擔保，或由配偶等近親擔保。

綠卡申請對象包括美國公民的特定親屬、外籍工作者，以及部分透過難民等人道管道取得身分者。這些申請人通常已經過審查，但仍可能等待多年才獲核准；取得永久居留權後，也須定期更新綠卡，之後才可申請入籍。

綠卡 國務院 美國公民

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