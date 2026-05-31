快訊

43歲湘瑩報喜懷雙胞胎 挺過孕初期出血甜喊：雙倍幸福

聽新聞
0:00 / 0:00

德國新創發展石墨烯半導體 預計量產需約3年

中央社／ 柏林31日專電

德國半導體新創Black Semiconductor為德國少數自行投入晶片製造的新創企業，公司希望利用石墨烯技術解決晶片間資料傳輸痛點，預計量產需約3年時間。設廠計劃獲德國官方超過2億歐元（約新台幣84億）支持。

德國「商務日報」（Handelsblatt）報導，成立於2020年的Black Semiconductor今年春季動工，將亞琛（Aachen）一座原本生產電動車零組件的工廠改建為半導體無塵室。公司共同創辦人兼執行長夏爾（Daniel Schall）表示，若工程進度順利，預計今年底可測試生產首批晶圓。

近年德國積極推動半導體產業發展，包括台積電德勒斯登廠與英飛凌（Infineon）新廠陸續建設中，然而，成立僅5年的新創企業自行興建晶圓廠相當罕見。

根據報導，Black Semiconductor看準的是AI時代日益增加的資料傳輸需求。隨著生成式AI快速發展，資料中心必須串聯成千上萬顆GPU共同運算，當運算規模愈來愈大，資料需要不斷在晶片之間傳輸，傳輸效率也成為影響AI系統效能的重要因素。

業界目前除了持續縮小晶片尺寸外，也開始透過堆疊晶片或先進封裝技術提升效能，但不同晶片間的資料交換需求仍持續增加。

Black Semiconductor利用石墨烯優異的導光與導電特性，開發能以光訊號傳輸資料的晶片元件。相較於傳統以電子訊號交換資料的方式，光訊號可在更長距離內快速傳輸大量資訊。若技術成熟，未來可望應用於AI資料中心及超級電腦等高效能運算領域。

德國半導體新創加速器Ignite Next執行長博爾（Markus Bohl）告訴商務日報，AI產業對高速資料傳輸需求持續增加，將為這類技術創造龐大市場機會，以AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）為例，其今年即斥資40億美元投資兩家相關新創企業。

夏爾受商訪採訪時也透露，創業前曾主動聯繫輝達創辦人黃仁勳，尋求技術建議。黃仁勳在一天內回覆訊息，並協助介紹公司內部光子技術專家與其交流。

然而，商務日報也指出，雖然石墨烯被視為極具潛力的新材料，但如何穩定且低成本地進行量產，至今仍是全球研究機構與產業界努力突破的課題。

根據規劃，Black Semiconductor距量產仍需約3年時間，未來除持續推進技術開發外，也可能需要進一步向投資人募集資金。

目前德國聯邦政府與亞琛所在的北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）已承諾提供約2.29億歐元補助，創投資金則約2600萬歐元。

由於德國官方為最大資金來源，地方政府也積極協助工廠建設與行政程序，希望推動這項被視為德國半導體新世代布局的重要計畫。

半導體 德國 晶片

延伸閱讀

晶圓一哥加速德國建廠

大盤飆破43000點！00891強勢填息創天高首檔半導體ETF…九成成分股全是積友友

歐提「晶片法2.0」設緊急條款 晶片荒時將干預供應鏈

法國新創Mistral AI 擬設計自研晶片

相關新聞

晶片股泡沫化疑慮重重...這五檔才是真贏家 美銀首選股也有它

晶片股搭上人工智慧（AI）的特快車一飛沖天，引發了人們瘋狂追逐，也引發對新泡沫的擔憂。對投資人而言，重要的是當這波漲勢降溫或結束時，自己手中的標的是否經得起考驗，而巴隆（Barron's）周刊點名輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、台積電和美光（Micron），是晶片股中的真贏家。

美國AI巨人IPO募資 推動市場押注下一波亞洲AI贏家

SpaceX、OpenAI、Anthropic將在美國掛牌，投資人尋找能從中受惠的業者，開始聚焦亞洲供應鏈業者，這可能是亞股歷史性漲勢的下一階段催化劑。

輝達不靠大陸也創營收歷史新高！黃仁勳搬出2000億美元CPU新戰場

過去三年，市場關心輝達只有一件事：營收能不能再次超預期。5月21日公布的2027會計年度第一季財報，有一個比超預期更值得留意的訊號，黃仁勳主動把報告架構改了，把過去放在資料中心「總額」底下的客戶結構攤開來看，然後再丟出一個新戰場：CPU，在「沒有中國」的情況下，找到了下一個成長劇本。

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

人工智慧模型甫問世時，處理基本數學運算還時常出錯，到了去年卻已經在國際數學奧林匹亞中獲得金牌。當OpenAI宣布其模型突破了80年來無人推翻的「艾狄胥問題」(Erdős problems)猜想之一時，震驚了向來不愛炒作的數學界，連當代權威數學家都同意這是AI在數學領域的里程碑。

美股三大指數上周五創高 本周聚焦就業數據、博通財報

AI概念股走強，加上受美伊之間可望達成協議鼓舞，美國股市29日三大指數再創新高。投資人本周除關注最新就業數據，也期待博通財報再為AI題材捎來佳績。

SpaceX奪白宮「金穹」大單 馬斯克駁斥公司估值下修傳聞

馬斯克的SpaceX公司已贏得價值逾40億美元的合約，將為美國總統川普的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統打造衛星，用來追蹤外國軍機與飛彈。另外，馬斯克已駁斥彭博資訊對SpaceX把估值目標下修到至少1.8兆美元的報導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。