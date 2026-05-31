德國新創發展石墨烯半導體 預計量產需約3年

德國半導體新創Black Semiconductor為德國少數自行投入晶片製造的新創企業，公司希望利用石墨烯技術解決晶片間資料傳輸痛點，預計量產需約3年時間。設廠計劃獲德國官方超過2億歐元（約新台幣84億）支持。

德國「商務日報」（Handelsblatt）報導，成立於2020年的Black Semiconductor今年春季動工，將亞琛（Aachen）一座原本生產電動車零組件的工廠改建為半導體無塵室。公司共同創辦人兼執行長夏爾（Daniel Schall）表示，若工程進度順利，預計今年底可測試生產首批晶圓。

近年德國積極推動半導體產業發展，包括台積電德勒斯登廠與英飛凌（Infineon）新廠陸續建設中，然而，成立僅5年的新創企業自行興建晶圓廠相當罕見。

根據報導，Black Semiconductor看準的是AI時代日益增加的資料傳輸需求。隨著生成式AI快速發展，資料中心必須串聯成千上萬顆GPU共同運算，當運算規模愈來愈大，資料需要不斷在晶片之間傳輸，傳輸效率也成為影響AI系統效能的重要因素。

業界目前除了持續縮小晶片尺寸外，也開始透過堆疊晶片或先進封裝技術提升效能，但不同晶片間的資料交換需求仍持續增加。

Black Semiconductor利用石墨烯優異的導光與導電特性，開發能以光訊號傳輸資料的晶片元件。相較於傳統以電子訊號交換資料的方式，光訊號可在更長距離內快速傳輸大量資訊。若技術成熟，未來可望應用於AI資料中心及超級電腦等高效能運算領域。

德國半導體新創加速器Ignite Next執行長博爾（Markus Bohl）告訴商務日報，AI產業對高速資料傳輸需求持續增加，將為這類技術創造龐大市場機會，以AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）為例，其今年即斥資40億美元投資兩家相關新創企業。

夏爾受商訪採訪時也透露，創業前曾主動聯繫輝達創辦人黃仁勳，尋求技術建議。黃仁勳在一天內回覆訊息，並協助介紹公司內部光子技術專家與其交流。

然而，商務日報也指出，雖然石墨烯被視為極具潛力的新材料，但如何穩定且低成本地進行量產，至今仍是全球研究機構與產業界努力突破的課題。

根據規劃，Black Semiconductor距量產仍需約3年時間，未來除持續推進技術開發外，也可能需要進一步向投資人募集資金。

目前德國聯邦政府與亞琛所在的北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）已承諾提供約2.29億歐元補助，創投資金則約2600萬歐元。

由於德國官方為最大資金來源，地方政府也積極協助工廠建設與行政程序，希望推動這項被視為德國半導體新世代布局的重要計畫。