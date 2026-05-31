美國AI巨人IPO募資 推動市場押注下一波亞洲AI贏家

SpaceX、OpenAI、Anthropic將在美國掛牌，投資人尋找能從中受惠的業者，開始聚焦亞洲供應鏈業者，這可能是亞股歷史性漲勢的下一階段催化劑。

理由是這波掛牌可望募得龐大美元，將帶動新一波科技開支潮，其中許多資金將流向伺服器零組件、特殊材料、散熱元件、電力設備製造商。

IG International市場分析師葉蔚文估計，SpaceX、OpenAI及Anthropic的IPO計畫，或能額外帶來約700億美元的AI相關支出，這還不包括大型雲端服務商（Hyperscalers）已承諾投入的超過7,500億美元資本支出。她說，近期晶片商的財報，可明顯看到資金流向亞洲供應鏈，「隨著AI行情逐漸成熟，漲勢從純AI概念股向外擴散」。

Jupiter資產管公司投資組合經理Sam Konrad看好鴻海、廣達、聯發科。他說：「AI資本支出周期可望持續多年。投資人很可能會尋找能直接受益，但本益比仍相對便宜的公司。」

法巴投資管理的Song Zhe認為，下波漲勢將集中於特定個股，而非整個半導體族群。他的團隊聚焦於台灣與中國公司，涵蓋先進封裝、載板、晶片測試、光通訊、電力設備、散熱技術和伺服器相關領域，特別是獲利上調仍能支撐估值的公司。

亞洲硬體業者本已是資料中心建設潮的最大贏家之一，這股「AI熱」把台灣的台積電，南韓的三星電子、SK海力士推進「兆美元市值俱樂部」。而三星電機、日本的揖斐電（Ibiden）。甚至日本衛浴品牌Toto，也因為供應晶片製造設備所需的陶瓷材料，股價飆漲。

不過一些投資人開始對這些公司的高估值感到不安，轉向押注下一階段AI浪潮將孕育的新一批市場冠軍。

香港瀚亞投資的亞洲股票投資組合專員黃嘉權說，AI的股票首次公開發行（IPO）可能進一步推動資本支出熱潮，他們的亞洲科技策略減碼半導體股，更鎖定於電子零組件製造商。

電力供給

AI電力供應是另一關鍵。資料中心數量快速增加，加上伊朗戰爭推升油價，核能與替代能源日益受到關注。南韓股市今年來表現傲視全球，領漲個股包括太陽能公司HD現代能源解決方案、核能電廠業者大宇建設。而印度阿達尼集團（Adani Group）積極布局綠色能源資料中心，也推動旗下能源事業股價上漲。

Gam投資管理公司基金經理人Jian Shi Cortesi說：「電力是目前市場持有比例最低、卻最重要的瓶頸環節。」Swiss-Asia金融服務公司投資組合經理Brian Ooi特別看好電力股，像是變壓器、燃料電池、電纜、燃氣渦輪機等。

也有人投資聊天機器人以外的AI應用，如機器人和自駕車等「實體AI」領域，推升LG電子股價。