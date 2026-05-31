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日經：台灣與中國業者崛起 日企電子零組件市占下滑

中央社／ 東京31日綜合外電報導

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，過去20年間，隨著台灣及中國業者的勢力崛起，日本電子零組件製造商的全球市占率下滑超過10個百分點。

日本電子情報技術產業協會（JEITA）29日公布，2025財政年度，協會內約60家日本會員企業的電子零組件出貨額達4.61兆日圓（約新台幣9100億元），較前一年度成長4%，而且是連續兩年創下新高，主要受人工智慧（AI）伺服器相關需求帶動。

然而，日企市占率卻逐漸輸給海外對手。JEITA估計，2025年全球電子零組件產值為34.36兆日圓，2015至2025年的年複合成長率（CAGR）為3.8%，而日本業者的CAGR僅2%。

日本企業向來專注於預期利潤較高的價格區間，對於銷售量大的中價位市場投入較少。根據JEITA資料，這使得日企的全球市占率從2006年的43%，下滑至2025年的32%。

日經亞洲指出，日企流失市占率的情況，伴隨著中國與台灣企業的崛起而出現。

中國擁有眾多電子組裝基地，加上智慧型手機及其他電子產品的龐大產量，提升了中國的技術實力及供應能力。中國亦於2021年啟動國家級計畫，透過補貼來強化本土電子零組件產業。

廣東微容電子科技公司生產的積層陶瓷電容（MLCC）可用於AI伺服器等設備，該公司就表示，目標成為「世界級」電子零組件企業。

台灣則是電子代工廠集中地，其作為智慧型手機及個人電腦（PC）供應基地的角色，帶動了當地供應商的成長。

台灣企業積極參與併購，也促成其市占率攀升。國巨2018年收購一家美國同業，2025年又再收購日本溫度感測器製造商芝浦電子。

此外，進軍高價位市場的非日本企業也逐漸增加。生產MLCC的韓國三星電機（Samsung Electro-Mechanics）正在擴大布局AI伺服器的高效能產品市場，加劇日本村田製作所（Murata Manufacturing）、太陽誘電（Taiyo Yuden）等日企的競爭壓力。

根據日經亞洲，一些日本業者已開始迎戰中國及台灣的競爭對手。MLCC大廠村田製作所採取的策略是：擴大經營低價位產品市場，讓對手失去累積技術的機會。儘管這可能拉低獲利率，村田製作所希望能藉此削弱海外廠商的成長潛力。

全球最大鋁質電解電容廠Nippon Chemi-Con也在截至2029年3月的中期計畫中，將「收復通用型產品市占率」列為目標。該公司計劃提高海外生產占比，並將收支平衡點降低10個百分點以上。

社長今野健一指出，儘管日企與其中國、台灣競爭對手在技術實力上的差距仍大，對手「有可能憑藉雄厚財力迎頭趕上」。

日本 日經 電子零組件

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