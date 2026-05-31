輝達不靠大陸也創營收歷史新高！黃仁勳搬出2000億美元CPU新戰場

摘要 中國本季貢獻為零，輝達還是繳出史上最強財報。營收年增85%改寫紀錄，「非超大雲端客戶」首度浮上檯面，營收規模已逼近大型雲端服務商。

過去三年，市場關心輝達只有一件事：營收能不能再次超預期。5月21日公布的2027會計年度第一季財報，有一個比超預期更值得留意的訊號，黃仁勳主動把報告架構改了，把過去放在資料中心「總額」底下的客戶結構攤開來看，然後再丟出一個新戰場：CPU，在「沒有中國」的情況下，找到了下一個成長劇本。

這已經是輝達連續第三季年增率加速成長，也是連續第14季季增成長。

黃仁勳在官方聲明中說，AI工廠建設是「人類史上最大規模的基礎設施擴張，正以非凡的速度加速。」這次財報，他用三件事證明這句話。

「非超大雲端客戶」浮現

過去，市場對輝達的其中一個疑慮是客戶過度集中，尤其是微軟、Google、Amazon、Meta四大超大規模雲端業者。這次，黃仁勳直接用變動過的報告架構回應這個疑慮。

輝達將業務重組為兩大平台——資料中心與邊緣運算。資料中心再拆分為兩個子市場：涵蓋公有雲和最大消費網路公司的Hyperscale，以及涵蓋主權AI、企業自建AI工廠、各產業專用資料中心的ACIE（AI Clouds, Industrial and Enterprise）。

拆開之後，過去藏在營收總額底下的數字浮上檯面：

‧Hyperscale：本季營收379億美元，年增115%

‧ACIE：本季營收374億美元，年增74%

兩者規模幾乎相當，黃仁勳在法說會強調，ACIE涵蓋全球約25萬家企業。主權AI是ACIE裡最具代表性的成長線，輝達的AI基礎設施已部署在近40個國家，超過10MW的資料中心數量突破80座，在一年內幾乎翻倍。

Vera CPU殺進新戰場

Vera Rubin是輝達的次世代AI運算架構，其中Vera代表處理器（CPU）、Rubin代表圖形處理器（GPU），兩者在系統中分工不同。

黃仁勳明確表示，Vera這顆專為Agentic AI打造的處理器為輝達「開啟了一個全新的2000億美元市場，一個我們過去從未涉足的領域」，輝達表示今年CPU營收能見度接近200億美元。

黃仁勳預測，全球agent將從擴張到數十億個，每一個agent還會再衍生更多agent，這將帶來CPU和GPU需求的爆發。這也意味，Vera有望成為GPU生意之外的第二大增量來源，原來的指引很可能還偏保守。

在回應分析師時，黃仁勳提到：「每一家前沿模型公司都會從一開始就採用Vera Rubin。」財務長Colette Kress表示，Vera Rubin將在2026年Q3啟動出貨，Q4爬坡，明年Q1規模將相當可觀。

沒有中國市場，照樣成長

本季輝達Hopper對中國的出貨為零，去年同期則有46億美元。雖然美國政府同意H200可以賣給中國，但Kress表示並不確定產品最終能否進入中國市場。黃仁勳接受CNBC採訪時更表示，由於美國出口限制，輝達基本上已經將中國AI晶片市場讓給了華為。

不過，即便如此，輝達下一季的財務預測仍然給出年增95%的數字，代表沒有中國，照樣成長；如果真的放行，只會讓輝達營收比預期更好。

800億美元回購，管理層發出什麼訊號？

如果Q2財測還不夠強烈，股東回饋政策是另一個明確訊號。輝達本季把季度股利從每股1美分一口氣調升到25美分，同時宣布新增800億美元股票回購授權。

給出這個承諾，輝達傳達的訊號是：管理層認為現在的營收成長軌跡可持續，且現金能力足以同時支應產能擴張、研發投入與大規模股東回饋。

觀察重點：Vera Rubin Q3量產實績與超大雲端資本支出

這份財報能否兌現，下一個觀察點集中在兩個變數。

第一，Vera Rubin Q3量產進度。公司給的時程是2026年下半年Q3初步出貨、Q4爬坡。若Q3的營收貢獻與毛利率俱佳，敘事就成立；若延後出貨或毛利率出現壓力，市場會立刻重估2000億美元CPU新市場的價值。

第二，超大雲端業者2027年資本支出。黃仁勳引述分析師預測，2026年超大雲端資本支出已達1兆美元規模，整體AI基礎設施支出有望十年達到每年3至4兆美元。這是一個高度仰賴宏觀環境與企業AI落地速度的假設，也是輝達估值的長期錨點。

至少這一季，黃仁勳用一份不含中國也能年增85%的財報，加上一個過去從未存在的2000億美元新故事，把球穩穩地踢回給資本市場。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文輝達不靠中國也創營收歷史新高！黃仁勳搬出2000億美元CPU新戰場》