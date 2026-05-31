斯里蘭卡宣布調高油價 配合IMF放款條件穩定財政

斯里蘭卡政府今天宣布，將燃油價格最高調漲6%，以配合國際貨幣基金（IMF）的放款要求，將逐步取消能源價格補貼，以穩定國內財政與經濟。

斯里蘭卡國營錫蘭石油公司（Ceylon Petroleum Corporation）表示，汽油每公升由410盧比調漲至434盧比（約新台幣41.23元/公升），柴油則由392盧比調漲至407盧比。

過去斯里蘭卡政府為了維持低廉能源價格，國庫巨額支出來補貼能源價格，這是造成國家財政崩潰與主權債務違約的原因之一。

國際貨幣基金於2023年初與斯里蘭卡達成協議，同意紓困貸款、協助斯國穩定財政，但條件是斯里蘭卡應取消對電價與燃油的補貼政策，引導市場恢復正常的價格機制。

IMF這筆總額約29億美元的4年期貸款，第一筆6.95億美元已在數天前撥付到位，斯國則依約逐步減少補貼能源價格，宣布調高油價。

斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）致函國際貨幣基金表示，斯國對燃油的補貼政策將在今年9月前全面取消。