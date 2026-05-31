SpaceX奪白宮「金穹」大單 馬斯克駁斥公司估值下修傳聞

馬斯克的SpaceX公司已贏得價值逾40億美元的合約，將為美國總統川普的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統打造衛星，用來追蹤外國軍機與飛彈。另外，馬斯克已駁斥彭博資訊對SpaceX把估值目標下修到至少1.8兆美元的報導。

美國太空軍29日發布聲明說，這套設在太空的追蹤系統稱為「太空先進移動目標指標」（SB-AMTI），整合了太空感測器、通訊系統，以及人工智慧（AI）驅動的地面接收站，以搜索、戒備來自太空軌道的空中威脅。美國已運用地面感測器和軍機監控領空，但有偵察功能的設施若高懸在太空，也許能消除盲點。

奪得這紙價值41.6億美元的合約，凸顯正式名稱叫「太空探索科技公司」SpaceX已深化與五角大廈的關係，並密切參與「金穹」計畫。該計畫旨在透過從地面到太空多層次的防禦系統，保衛美國免遭外來攻擊。

太空軍表示，SB-AMTI的供應商有好幾家，SpaceX是其中之一，未來一年仍將發包更多合約。

本周稍早，SpaceX甫獲太空軍價值22.9億美元的合約，將打造一套高速的軍用安全衛星通訊網，將遍布全球各地的軍用感測器和武器平台連結起來。

這套網路採用SpaceX的星盾（Starshield）平台，即訊號加密版的「星鏈」（Starlink）。

此外，SpaceX也用「獵鷹9號」（Falcon-9）火箭，協助美國國防部把攸關國家安全的衛星送上軌道。

知情人士透露，SpaceX最快可望在6月4日啟動首次公開發行股票（IPO）募股行銷，最快6月11日敲定IPO定價。

針對彭博報導SpaceX調降估值目標，從高於2兆美元降到至少1.8兆美元，馬斯克29日在X平台上發文說：「假的。」SpaceX公司發言人則未回應記者求證採訪。

IPO公開說明書顯示，SpaceX事業起初聚焦火箭和衛星網路，如今跨足AI服務與基建，懷抱在太空蓋資料中心的夢想，期能征服規模28.5兆美元的整體潛在市場（TAM）。

根據這份文件，SpaceX去年營收187億美元，比前一年的140億美元擴增，但卻從2024年獲利7.91億美元轉為虧損49.4億美元。