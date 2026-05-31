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美墨談判…美國製造訂高標 北美製門檻由75%拉高至82%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
通用汽車在墨西哥組裝的GMC Terrain休旅車，僅有車價11%的零件來自美國或加拿大。川普政府希望能將美國製造零組件的比率提高到50%以上。（路透）
通用汽車在墨西哥組裝的GMC Terrain休旅車，僅有車價11%的零件來自美國或加拿大。川普政府希望能將美國製造零組件的比率提高到50%以上。（路透）

路透引述知情人士報導，上周末舉行的美墨談判中，美方希望將北美製造汽車的區域價值含量（RVC）門檻，從現行的75%拉高至82%，且須有一半在美國境內生產，才符合美墨加協定（USMCA）較低關稅的優惠待遇資格。

美墨上周末就已落實六年的USMCA修訂事宜，進行第一輪談判，而這項要求未規定任何來自加拿大的零件含量納入計算總額中。知情人士表示，加拿大甚至未派代表參加這次在墨西哥城的談判。

第二輪談判下個月將在華府舉行，第三輪談判7月回到墨西哥舉行。

華爾街日報引述的消息人士說，川普政府的50%美國製造提議是在協定談判之前便已備妥，做為跟墨西哥談判的起點，但未來隨著協商過程推進，也可能出現變化。有關美國零件與材料占比的提議，是川普政府推動製造業回流的努力之一。

對墨西哥組裝汽車並銷往美國市場的汽車製造商來說，可能遭遇挑戰，難以達到美國零件要占50%的門檻，尤其是在新要求若迅速上路的情況下更是如此。例如，聯邦數據顯示，通用汽車（GM）在墨西哥組裝的GMC Terrain休旅車，僅有車價11%的零件來自美國或加拿大。

路透則認為，美方這項要求，以及未把加拿大納入的做法，與川普政府官員頻繁質疑為何加拿大能向美出口汽車及其零件的一貫立場完全一致。

汽車產業官員表示，美國貿易代表格里爾極有可能會先與墨西哥談判這套新的原產地規則，隨後再以「要麼接受，要麼拉倒」的姿態強迫加拿大吞下。對於USMCA未來會繼續維持三邊貿易協定，還是會被拆分為各自獨立的雙邊協議，格里爾此前一直閃爍其詞。

某些外國汽車製造商已對川普政府提出警告，如果USMCA未能持續以三國協議形式續簽且維持零關稅或較低關稅，平價車款可能將退出美國市場。

一位熟悉美方提案的知情人士還透露，貿易官員還提議將重型卡車的區域產值含量從現行USMCA的70%拉高至75%。

美國 USMCA 川普

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