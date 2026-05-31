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美軟體股強彈 AI威脅淡化

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國軟體類股上月強彈，締造近25年來最亮眼表現，可能反映出人工智慧（AI）將導致軟體股集體滅頂的擔憂，已稍微消散。

在Snowflake、Okta亮眼業績的激勵下，軟體股上周飆漲，顯示部分業者度過AI動盪的能力，勝過華爾街預期。iShares擴展科技軟體類股指數股票型基金（ETF）上周跳漲8%，5月累計勁揚21%，寫2001年10月來最大月增幅。

由於「氛圍編碼」（vibe coding）崛起，也就是使用者不必學會程式語言，單靠文字敘述，即可利用Anthropic、OpenAI的工具編程，來打造應用程式（App）與網站，拖累軟體類股過去一年的表現。

不過，在5月強漲後，iShares擴展科技軟體類股ETF今年來僅下滑3.8%。

資料平台供應商Snowflake上周累計飆漲近50%，成軟體股上攻的最大推手之一。Argus Research分析師將Snowflake形容為生成式AI領域的「鋤與鏟」投資標的，「我們認為，隨著企業愈來愈需要整合與協調資料，而這正是Snowflake的核心業務，因此該公司實際上可能成為生成式AI發展的受惠者」。

軟體 華爾街 ETF

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