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美國永續期貨合約獲准掛牌

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國衍生性金融商品主管當局已核准全美首批永續合約（perpetual contract）掛牌交易，不久後Kalshi和Coinbase即可在美國境內提供與加密幣現貨價連動的永續合約。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）29日宣布，已批准預測市場業者Kalshi推出一款與比特幣連結的永續期貨合約（BTCUSD），且將個別審核與其他資產連結的永續合約上市申請。

此舉可能進一步助長這類高風險、高槓桿期貨合約的人氣。

這是永續合約在美國首度獲准。Kalshi表示，也將為與十餘種加密幣連結的類似合約提出申請，並形容跨足永續合約市場讓Kalshi「真的像是次世代衍生性商品交易所」。

同日，CFTC也批准加密幣交易所Coinbase透過旗下的Deribit境外衍生性商品交易所，讓美國境內客戶能選擇交易加密幣和永續期貨合約。

不久後，交易員也可經由Coinbase應用程式（App），登入Deribit的全球加密幣衍生商品市場。

伊朗戰爭爆發後，在未受監管的去中心化交易所Hyperliquid，石油相關永續合約交易火熱，反映交易員在平日非正規交易時段和周末期間踴躍押注波動加劇的能源市場，引起監管當局和傳統交易所注意，導致CFTC決定放行這類交易。

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