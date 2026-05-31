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美股三大指數上周五創高 本周聚焦就業數據、博通財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

AI概念股走強，加上受美伊之間可望達成協議鼓舞，美國股市29日三大指數再創新高。投資人本周除關注最新就業數據，也期待博通財報再為AI題材捎來佳績。

道瓊工業指數29日首度突破51,000點大關，再創歷史新高；標普500指數和那斯達克綜合指數也雙雙收創新高，各漲0.2%。費城半導體指數平盤作收，台積電ADR跌1.5%。一周下來，費半和台積電（2330）ADR各漲5.1%和3.4%。

美股擺脫「5月賣股」的華爾街魔咒，標普500指數上周漲1.4%，連九周收漲，創下2023年來最長周線連漲紀錄，也從3月低點大漲近20%。科技股為主的那斯達克同期漲幅更高達近25%。

國際油價因中東和平在望大跌，布蘭特原油期貨一周下來跌11%，5月重挫19%，為2020年3月來最大單月跌幅。美國基準原油西德州中級原油5月跌幅達17%。

Resonate Wealth Partners投資長朱利亞諾說：「我們處於絕佳甜蜜點，地緣政治緊張局勢和緩、企業獲利強勁，加上對AI前景和成長的 樂觀心理，利多齊聚。」

戴爾29日股價狂漲33%，這家科技公司第1季銷售額因AI產品需求大增勁揚88%，並調高全年展望。

博通於6月3日盤後公布財報，身為美國市值第六大企業，財報結果勢必會對美股掀起波瀾，並左右費半指數。費城半導體指數3月30日觸及今年谷底來，已大漲約80%，博通同期上漲50%。

6月5日將公布5月非農就業報告，路透調查分析師估計失業率為4.3%，新增就業8.5萬人。

美股 標普 華爾街

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