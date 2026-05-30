美國經濟強健只是表象？專家：靠「三A」支撐 其實脆弱

美國經濟已連續六年成長，企業砸重金在人工智慧（AI）相關投資，股市跌創新高造就更多富翁富婆。所以，美國經濟一片繁榮，毫無衰退之虞？

EY-Parthenon首席經濟學家達科認為，美國經濟仍有40%的機率陷入衰退，只是目前為止經濟成長靠「三個A」撐起：富裕的消費者（Affluent consumers）、AI投資，以及資產增值（asset appreciation）。

換言之，一小群高所得美國人，在股票投資大賺加持下，此刻正驅動消費者支出——美國經濟成長最大引擎。同時，企業的AI投資狂熱，為經濟成長添加柴火。這又讓迭創新高的美國股市漲得更高。

但達科指出，這「三A」支柱很狹窄，所以美國經濟其實比乍看下脆弱，容易受一波嚴重的景氣下沉打擊。

現實是，廣大的中產階級和低收入戶，持股不多甚至沒有，所以並未從美國股市飆漲或AI榮景得到什麼好處。

更糟的是，汽油價格上漲，通膨持續攀升，造成美國大多數家庭財務緊繃，這種情況拖得愈久，對經濟構成的壓力就愈大。

達科接受MarketWatch訪問時說：「我現在最擔心的，是所得遭壓縮。我們見到購買力逐漸受侵蝕。這跟主要支柱很脆弱。」

按聯準會（Fed）偏好的通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數——美國4月通膨年增率已升抵3.8%的三年高點，看來不久就會突破4%。對照下，工資與所得年增幅僅3%出頭，而且，企業招聘疲弱，勞工缺乏爭取調薪的議價權。

達科說，油價盤旋在高檔愈久，通膨就愈可能蔓延至其他產品與服務，進而開始導致富人改變支出行為。他說：「（通膨衝擊）先打擊底層，但會逐漸往上走，影響到所得較上層的家庭。」

同時，AI投資熱潮也掩蓋了美國經濟疲態。企業競相投資AI，但他們其他方面的投資卻不多。

達科說，美國經濟現在需要的是「AI+」：投資分布得更廣，擴及林林總總與AI間接相關或無關的行業。他說：「AI投資是狹隘的成長基礎。」

基於以上顧慮，達科最近把美國經濟衰退機率提高到40%，但他認為經濟目前仍夠穩固，足以繼續挺一陣子。如果美伊戰爭近期內結束，油價隨之下跌，經濟承受的壓力可望減輕。通膨一減緩，也有助於緩和家庭財務壓力，若企業開始增聘人手，收入成長將好轉，並重建財務緩衝。

不過，達科認為，即使伊朗戰爭不久就落幕，通膨還不會迅速降下來，可能需要數月或更長的時間，美國消費者才會重拾對財務和整體經濟的信心。