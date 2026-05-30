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台積電德國廠今夏5千人施工、同步招募學徒育才 規劃2027年底投產

中央社／ 柏林30日專電
台積電位於德國的德勒斯登晶圓廠建設進入加速階段，今年夏天工地預計超過5000名施工人員。圖為工地入口標示牌。 中央社
台積電位於德國的德勒斯登晶圓廠建設進入加速階段，今年夏天工地預計超過5000名施工人員。圖為工地入口標示牌。 中央社

台積電德勒斯登廠進入建設與人才加速布局階段，歐積電總裁克伊區表示，工地人力今夏將增至超過5000人；工廠投產後預計聘用約2000名員工，目前已展開大規模人才與學徒招募，並將參與薩克森邦職業博覽會，希望培育在地半導體人才。

德國商報（Handelsblatt）報導，台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）及恩智浦（NXP）成立的歐洲半導體製造公司（歐積電，ESMC）正大舉徵才。

歐積電總裁克伊區（Christian Koitzsch）28日在阿姆斯特丹出席一場活動時告訴商報，公司已展開大規模招聘，目前已在職100名員工中40名來自台灣，待所有設備安裝完畢，歐積電員工數預估將擴大至2000人。

台積電德勒斯登廠被歐洲視為近年最重要的半導體投資計畫，也是目前歐洲規模最大的晶片廠建設案。工廠規劃於2027年底投產，並在2030年前後達到滿載運作，產能主要供應歐洲汽車產業所需晶片。

隨著工程進度推進，施工現場人力需求也快速增加。克伊區表示，目前已有約1200名工人在廠區施工，今年夏季高峰期工人人數將超過5000人，與工廠相連的辦公大樓也已啟動室內裝修工程。

此外，根據歐積電昨天在求職網站LinkedIn發布的消息，歐積電將參加今天及下週末在薩克森邦（Sachsen）舉辦的兩場職業博覽會，向學生、家長及教師介紹半導體產業職涯發展，並招募半導體製造技術及機電整合等相關領域學生參與學徒培訓計畫，為未來晶圓廠投產培育在地人才。

德國有師徒制傳統，重視技職教育，大多數職業學校採「雙元制」，學徒70%時間在企業實習、30%在學校上課，實務與理論並重。與台灣高職不同的是，德國學生通常在完成全日制義務教育、約15至16歲起，即可與企業簽署學徒契約。學徒制沒有嚴格年齡上限，20、30歲再接受職業訓練也很常見。

根據商報，目前除歐積電三大股東博世、英飛凌與恩智浦外，歐洲主要晶片設計公司如法義合資企業意法半導體（STMicroelectronics S.A.）、北歐晶片業者Nordic半導體（Nordic Semiconductor）也都是歐積電重要客戶。

德國近年積極推動半導體產業布局，希望藉由吸引國際大廠投資提升歐洲晶片自主能力，除台積電德國廠外，英飛凌在德勒斯登（Dresden）擴建的新晶圓廠也將於今年7月正式啟用。

台積電 德國 恩智浦 歐洲 半導體

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