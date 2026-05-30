只知AI？美國這5大題材股崛起 快調整投資策略趨吉避凶

近年來，美國股市樣貌丕變，反映全球貿易趨勢變遷到人工智慧（AI）興起等多重影響。許多轉變是結構性的，包括下列五大投資主題，投資人應留意並順勢調整策略。

一、巨型股崛起

最明顯的市場潮流變化，是市場影響力愈來愈集中在一小撮巨型股。市值至少1兆美元的個股日增，股價表現鶴立雞群，造成市場極端集中化。目前美國有11家公司市值躋身「兆美元俱樂部」，AI公司首次公開發行股票（IPO）將催生更多的巨型股。

因此，風險管理變得格外重要。以往，主動式管理的基金經理人有時運用「反向操作」策略，常能獲致超額報酬（alpha）；但如今，這些巨型公司當道，市場環境已起變化，少數幾檔投資標的，就可能大大地影響投資組合的整體績效。

因應市場集中化，投資人必須重新評估固有的投資思維。依照標普500或其他大盤指數作為績效基準指數的基金經理人，必須基於風險管理目的而持有可觀的部位。

二、垃圾股興起

優質股長久來是保守型投資人的首選，但新冠肺炎疫情已顛覆這個觀念。以自由現金流、股利收益率和債務水準評量，品質較差的「垃圾」股，這些年來表現竟比名聲佳的股票還要強。這種轉變反映市場環境如今變得嘉獎風險承擔。

新冠疫情爆發迄今，垃圾股的估值倍數（取本益比的中間值）已擴張好幾倍，但優質股卻經歷一連串估值倍數壓縮。一部分原因是，如今市場犒賞的不是維持高品質的績優股，而是品質從「爛」變成「普普」的轉機股。近年來這股趨勢明顯加速。

三、盈餘上修股

盈餘修正趨勢重獲關注。1980年代到1990年代，買進盈餘上修的公司股票，是可靠的投資策略。後來這種策略效力減弱，有時被視為太看重過往表現，缺乏前瞻性。

不過，近年來愈來愈多證據顯示，盈餘優於預期的公司，往往能在未來數季持續超越市場預測。投資人似乎也察覺到，近年來這種股票表現特別出色。

四、庫藏股發威

曾幾何時，買回自家股票備受「不當運用資本」的批評，許多企業因執行庫藏股的時機欠佳而受到嚴厲檢視。但2021年以來，投資人更青睞買回股票的公司。理由是，企業砸重金實施庫藏股，向市場傳達一個重要訊息：對公司未來的成長有信心。這可能觸動市場正面反應。近年來，執行庫藏股的公司，股價表現幅度明顯優於未回購股票者。

五、配息成長股

另一股重大趨勢，是投資人重新重視配發股息的股票。Trivariate Research創辦人暨執行長帕克指出，檢視企業宣布提高股利後（相對於同類股均值）的股價表現顯示，「擴大配息」在1999-2010期間，並不會導致股價比別人強；在2011-2019期間，振奮股價的效果不一；但近幾年來，增發股利的股票，持續呈現相對突出的表現。由此可見，在世局動盪時代，投資人變得更偏愛配息穩定且遞增的公司。

帕克建議，投資人擇股時，除了考量股利金額外，也應考量配息成長。股息成長股不但能提供穩定性，還因為與AI題材股的關聯性低，而兼具投資組合分散化功能，有助於降低風險。

投資領域瞬息萬變，但這五大主題在可見的未來可望繼續發威。投資人若從事的不只是追蹤指數的被動股票投資，應思考這些趨勢對自己的投資組合有何影響，並順應時代潮流調整策略。