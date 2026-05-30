下周開盤前…五件值得回顧國際大事 美股3大指數再創新高

人工智慧（AI）概念股走強，加上美伊之間可望達成協議的鼓舞，美國股市周五三大指數再創新高。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

人工智慧（AI）概念股走強，加上美伊之間可望達成協議的鼓舞，美國股市周五三大指數再創新高。

道瓊工業指數周五首度突破51,000點大關，再創歷史新高；標普500指數和那斯達克綜合指數也雙雙收創新高，各漲0.2%。費城半導體指數平盤作收，台積電ADR跌1.5%。一周下來，費半和台積電ADR各漲5.1%和3.4%。

美股擺脫「5月賣股走人」的華爾街魔咒，標普500指數本周上漲1.4%，連續九周收漲，創下2023年以來最長的周線連漲紀錄，也從3月低點大漲近20%。科技股為主的那斯達克同期漲幅更高達近25%。

川普周五上午在Truth Social發文表示，他將就美伊和平協議「做出最終決定」。財政部長貝森特周四已說，雙方已接近達成結束戰爭的協議，但川普尚未正式簽署。

國際油價因中東和平在望而大跌，布蘭特原油期貨一周下來跌了11%，5月重挫19%，創下2020年3月以來最大單月跌幅。美國基準原油西德州中級原油5月跌幅達17%。

2. 台股市值突破5兆美元全球第五 台積電帶動驚人漲幅

台灣股市市值25日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，南韓也快馬加鞭，進逼印度，暫居全球第七。

彭博彙編的數據顯示，截至周五收盤，台股總市值已突破5兆美元，高於印度股市的4.9兆美元，成為全球第五大股市，僅次於美國、中國大陸、日本，以及排名第四的香港。

南韓股市市值目前也高達4.89兆美元，直逼印度。南韓Kopsi指數今年上漲100%，漲幅高居全球之冠，台灣加權股價指數以54.5%緊追在後。

3. 對台軍售由川普定奪 140億美元軍購無關美彈藥是否充裕

美國國防部長赫塞斯30日明確表示，未來對台軍售都將由總統川普定奪。彭博另引述知情人士報導，中國大陸反對美國對台灣規劃的140億美元軍購案，其中愛國者飛彈攔截系統和一套極具價值的防空整合系統占逾半數。

知情人士指出，美國總統川普尚未批准的這項軍購案，其中諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman Corp.）的整合防空戰鬥指揮系統（IBCS）和愛國者飛彈攔截系統總價值約 86 億美元。

知情人士說，這筆軍售案還包括約 2.3 億美元的反無人機系統、53 億美元的國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）彈藥與發射裝置，以及約 5 億美元的 M4A1 步槍。

4. SpaceX即將IPO 資金蹭熱度

投資人正搶先布局SpaceX，形成一股「投機熱潮」，這家火箭製造商備受期待的IPO預定下月登場。晨星（Morningstar）數據顯示，自創辦人馬斯克去年12月中旬首度證實將申辦IPO以來，已有淨140億美元資金流入持有SpaceX股份的三檔共同基金和四檔ETF。市場還掀起一波新產品上架潮，已有至少14檔ETF完成申報，計劃在SpaceX上市後提供相關曝險。

5. Computex四大看點：輝達挑戰者崛起、AI 瓶頸擴大、大陸威脅、PC 業求生

亞洲最大的科技展台北國際電腦展（Computex）即將登場，這個原本是個人電腦（PC）時代硬體大廠的盛會，如今已成為AI競技的舞台。從輝達到英特爾（Intel），全球多家科技巨人都搭上這波由 Meta 和 OpenAI 等業者領軍的歷史性投資浪潮。

今年有輝達挑戰者崛起、AI供應瓶頸持續擴大、中國大陸的影響力、PC製造商如何求生在內四大看點。

與此同時，輝達（NVIDIA）周五在社群媒體發布「PC的新時代」（A new era of PC）的貼文，似在預告下周在台北舉行的GTC大會上，將發表傳聞許久、專供Windows PC所用的N1X晶片。