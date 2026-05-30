快訊

法媒看川普訪中…從大嗓門變紳士 彰顯弱國無外交現實

全聯「愛文芒果」特價10元！內行人揭今年行情：還不是最低價

資深教師墜樓亡疑「被請假3個月」 校長發千字文駁斥：我問心無愧

聽新聞
0:00 / 0:00

美股笑傲「5月賣股」魔咒連漲九周 下周就業報告和博通財報又是關鍵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股擺脫「5月賣股走人」的華爾街魔咒，標普500指數連續九周收漲。美聯社
美股擺脫「5月賣股走人」的華爾街魔咒，標普500指數連續九周收漲。美聯社

人工智慧（AI）概念股走強，加上美伊之間可望達成協議的鼓舞，美國股市周五三大指數再創新高。投資人下周除關注最新就業數據外，也期待博通（Broadcom）財報再為AI題材捎來佳績。

道瓊工業指數周五首度突破51,000點大關，再創歷史新高；標普500指數和那斯達克綜合指數也雙雙收創新高，各漲0.2%。費城半導體指數平盤作收，台積電ADR跌1.5%。一周下來，費半和台積電ADR各漲5.1%和3.4%。

美股擺脫「5月賣股走人」的華爾街魔咒，標普500指數本周上漲1.4%，連續九周收漲，創下2023年以來最長的周線連漲紀錄，也從3月低點大漲近20%。科技股為主的那斯達克同期漲幅更高達近25%。

川普周五上午在Truth Social發文表示，他將就美伊和平協議「做出最終決定」。財政部長貝森特周四已說，雙方已接近達成結束戰爭的協議，但川普尚未正式簽署。

國際油價因中東和平在望而大跌，布蘭特原油期貨一周下來跌了11%，5月重挫19%，創下2020年3月以來最大單月跌幅。美國基準原油西德州中級原油5月跌幅達17%。

Resonate Wealth Partners 投資長朱利亞諾（Alex Guiliano）說：「我們確處於絕佳的甜蜜點，地緣政治緊張局勢和緩、企業獲利強勁，加上對 AI 前景和成長的樂觀心理，這些利多同時齊聚一堂。」

AI進展是這次企業財報季獲利熱潮的主要動能，相關基礎建設投資熱潮為晶片製造商到資料中心業者在內業者帶來豐厚獲利成長。戴爾（Dell）周五股價狂漲33%，這家科技公司第1季銷售額因AI產品需求大增而勁揚88%並調高全年展望。戴爾副董事長兼營運長克拉克（Jeff Clarke）說：「AI商機沒有任何放緩的跡象。」

博通將於周三公布財報，身為美國市值第六大企業，財報結果勢必會對美股掀起波瀾，也將左右費半指數。費城半導體指數3月30日觸及今年谷底以來，已大漲約 80%，博通同期間上漲50%。

下周五將公布5月非農就業報告，路透調查分析師估計失業率為4.3%，新增就業8.5萬人。Edward Jones資深全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）說，若新增就業超過15萬人，恐怕會引發經濟過熱的疑慮，推高美債殖利率，如此一來不利股市。

美股 標普 華爾街 台積電ADR 費城半導體

延伸閱讀

美股漲多還能追？下周博通財報成 AI 行情觀察指標

美股早盤／國際油價下跌、三大指數齊揚0.4% 戴爾股價暴漲32%

台股5月大漲5,806點 法人：下周可望續戰新高但短線行情可能出現波動

股票型 ETF 連八周補血 美國市場200億美元淨流入

相關新聞

美股笑傲「5月賣股」魔咒連漲九周 下周就業報告和博通財報又是關鍵

人工智慧（AI）概念股走強，加上美伊之間可望達成協議的鼓舞，美國股市周五三大指數再創新高。投資人下周除關注最新就業數據外，也期待博通（Broadcom）財報再為AI題材捎來佳績。

義大利Illy咖啡 董事長談經營之道：以永續確保品質

義大利Illy咖啡享譽全球，董事長伊利分享「以永續確保品質」的經營之道，他強調目標是讓全球20國合作咖啡農都採100%「...

台灣富豪投資青睞上市股 已投資資產中股票占81% 亞太市場最高

瑞士隆奧（Lombard Odier）28日公布「2026年亞太高淨值個人研究」，訪調中國大陸與台灣在內的九個亞太市場390位高淨值人士，發現台灣富豪最熱中於投資上市股票市場，近五成受訪者未來一年有意加碼，同時有意提高現金與高流動資產的配置，未來三年最憂慮貿易戰風險。

歐提「晶片法2.0」設緊急條款 晶片荒時將干預供應鏈

根據路透與金融時報（FT）看到的文件，歐盟執委會擬提出的歐洲「晶片法2.0」，內容包含鼓勵各國購買歐盟新創公司製造的晶片，並制定全面的緊急權力，在晶片荒時干預歐洲晶片供應鏈，強制業者優先處理關鍵產品訂單。

俄國推延壽計畫 有影

俄羅斯總統普丁2025年9月3日出席中國大陸舉辦的紀念抗戰勝利80年閱兵期間，麥克風意外錄下他向中國國家主席習近平表示，人類可透過更換器官實現永生。外界曾將這段對話視為閒聊，但華爾街日報報導指出，普丁當時談的是項由克里姆林宮支持的延壽計畫，如今已成俄羅斯旗艦科學計畫之一。

日本阻貶 動用736億美元

日本財務省數據顯示，在日圓兌美元匯率4月底貶破160日圓後，日本政府過去一個月總計動用了逾11.73兆日圓（736億美元），來阻貶日圓，創下紀錄新高；這波市場干預是日本政府自2024年來首見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。