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日圓狂貶被土耳其里拉超越 淪「全球最弱貨幣」

世界日報／ 編譯中心／綜合29日電
日圓被部分學者形容為「全球最弱貨幣」。路透 季晶晶
日圓被部分學者形容為「全球最弱貨幣」。路透 季晶晶

曾被視為避險貨幣代表的日圓，如今卻被部分學者形容為「全球最弱貨幣」。日經亞洲近日報導指出，日圓實際有效匯率（REER）已跌至1973年日本實施浮動匯率制度以來最低水平。美國智庫布魯金斯學會「全球經濟與發展」項目高級研究員羅賓布魯克斯（Robin Brooks）更表示，若以實際有效匯率衡量，日圓走勢已與長期被視為弱勢貨幣的土耳其里拉出現「倒掛」，甚至可被視為全球最弱貨幣之一。

實際有效匯率是衡量貨幣相對主要貿易夥伴實際購買力的重要指標，除匯率外，還會考慮各國物價與貿易權重。根據國際清算銀行（BIS）數據，以2020年為基準計算，日圓實際有效匯率今年4月已跌至歷史低位。不過，學界也指出，由於各國經濟結構及計算基礎不同，實際有效匯率未必適合作跨國排名比較，相關說法主要反映相對趨勢。

分析指出，日圓長期疲弱主要受多項結構性因素影響。首先，美日利差持續擴大，美國維持較高利率，日本央行則長期維持寬鬆貨幣政策，吸引資金流向美元資產。其次，日本內需復甦乏力，薪資增長未能追上通脹，削弱市場對經濟前景的信心。

能源進口壓力亦加劇日圓跌勢。日本高度依賴進口能源，中東局勢緊張推升國際油價，企業需持續以日圓兌換美元支付進口費用，令貿易逆差風險上升。SMBC日興證券高級經濟學家宮前耕也表示，日本年度貿易逆差很可能再次擴大至約5兆日圓（約313億美元），進一步對日圓構成下行壓力。

雖然日圓貶值有利出口及觀光業發展，但隨著不少日企已將生產基地遷往海外，匯率貶值帶來的經濟效益已不如以往，反而推高進口能源與食品價格，加重民眾生活負擔。

日圓

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