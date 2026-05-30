義大利Illy咖啡 董事長談經營之道：以永續確保品質

義大利Illy咖啡享譽全球，董事長伊利分享「以永續確保品質」的經營之道，他強調目標是讓全球20國合作咖啡農都採100%「再生農業」種植，以緩解氣候變遷恐導致目前半數土地不再適合栽種咖啡樹的危機。

Illy咖啡是知名義大利家族企業，由法蘭切斯克伊利（Francesco Illy）1933年在北義城市的里雅斯特（Trieste）創立，如今由家族第三代安德烈亞伊利（Andrea Illy）掌舵，他昨晚在羅馬與中央社等外媒記者座談。

● 創辦人2專利掀咖啡界革命 家族傳承熱情

Illy創辦人法蘭切斯克出生於匈牙利，在義國創業，擁匈、義雙重國籍。伊利回憶，他爺爺很年輕就愛上咖啡，以2項專利發明掀起咖啡界革命。

首先是發明一種氮氣密封系統，能保存新鮮烘焙咖啡香氣，是咖啡保鮮領域重大突破；其二是在1935年發明世界第一台用加壓取代蒸氣的義式咖啡機，被認為是現代義式咖啡機基石。

「我爺爺沒受過正規科學教育，靠自己研究發明，爺爺深感知識重要性，決定送我父親去學化學。」伊利笑稱，在二戰年代，學化學還被認為有點像煉金術，「回頭看父親研究項目真的很有開創性，簡直像我今天為研製咖啡送女兒去研究天文學」。

伊利大學也主修化學，並取得商學管理碩士，他表示家族親戚依專長在企業有不同分工，但都傳承這份對咖啡的熱愛。

● 混釀咖啡風味獨特 產銷全球化

Illy咖啡由9種阿拉比卡咖啡豆（Arabica）配製。「我們策略是採混釀（blend）帶來更豐富層次感。」伊利舉例，就像交響樂團中有眾多樂器，風味更優雅，也可調和因大自然狀況造成不同產地的差異。

Illy咖啡原料來自20國，其中又有多達50個不同生態系統，主要進口國包括巴西、衣索比亞、瓜地馬拉、哥斯大黎加、秘魯、哥倫比亞等。

Illy在咖啡來源採產地直購模式。「我們在全世界尋找優良咖啡農，就像挖掘金礦。」伊利強調，企業與咖啡農是互利夥伴關係，「所謂只屬於Illy的咖啡配方不存在，是社群共同打造。」

被問到Illy是否猶如「咖啡界日不落國」，伊利表示，公司因全球化獲益匪淺，業務遍及140多國，目前外銷市場占2/3。

不過他也坦言，現在不再像過去30年「世界是平的」，擁有國際品牌就能觸及全世界，「如今全球化規模已縮減，我們都知道那些令人困擾的地緣政治問題」。

● 花式特調咖啡流行 義傳統咖啡業關注

義大利傳統以熱的濃縮咖啡為主流，但近年星巴克等品牌「花式咖啡」逐漸流行。伊利回應中央社提問表示，直到幾10年前咖啡還是「功能性產品」，人們喝咖啡是為提神醒腦、補充咖啡因，不是為了品嚐，但如今咖啡已成「體驗型產品」，尤其吸引年輕人品鑑、探索產地，與葡萄酒發展歷程類似。

伊利認為，從起源來看，這些「改版花式咖啡」無疑是受義大利啟發，證據是美國品牌取名仍用義大利詞彙，包括Espresso（濃縮咖啡）、Cappuccino（卡布奇諾）、Latte（拿鐵）等。

「特調咖啡飲首先在美國暢銷，後來亞洲也加入。」伊利分析，亞洲傳統上並非咖啡消費國，剛開始流行美、義咖啡品牌，但現在亞洲也開始透過本土品牌納入咖啡文化。

「我們正處於特調咖啡飲全球化浪潮之中，許多公司也在義大利探索此趨勢，吸引年輕受眾、國際旅客，並將咖啡館轉型成聚會場所。」伊利說，「無論如何這是義大利咖啡產業須關注的主題，以免被超越。」

在外媒座談現場，Illy也帶來製作「咖啡雪泥」（Cremino Cafè）與「冷萃咖啡」的機器，咖啡師與顧客向中央社表示，比起傳統熱咖啡，在炎炎夏日這類冰涼咖啡飲確實愈來愈受歡迎。

● 氣候變遷重創咖啡種植 力推再生農業

咖啡業另一重大挑戰是氣候變遷。伊利直言「10年前，專家就預測氣候變遷將導致全球50%咖啡樹耕地消失，如今這預測逐漸成為現實」。

Illy意識到必須採取行動保障咖啡源頭品質，除在1999 年創辦「咖啡大學」，現在還針對極端氣候，力推咖啡耕種改採「再生農業」（RegenerativeAgriculture）。再生農業是一種以恢復生態系統、促進生物多樣性與土壤健康為核心的永續耕作方式。

伊利表示，農業活動占全球溫室氣體總排放量約30%，再生農業有助緩解氣候變遷，「實踐方式包括改良土壤，篩選具抗病性品種，若還不夠就開發新產區，但開發也面臨重大地緣政治問題」。

此外，採取再生農業需大量投資，伊利解釋，咖啡種植區農民經常半數生活在貧窮線之下，亟需國際力量，因此七大工業國集團（G7）先前通過公私合營的「全球咖啡永續與韌性基金」。Illy目標是達到「100%再生農業」，義大利產學界2020年成立「再生社會基金會」（Regenerative Society Foundation），伊利也擔任聯合主席。

Illy並將永續精神呈現在包裝上，其咖啡金屬罐是用回收材料製成，可無限循環利用。伊利笑稱「我有時會幻想，法拉利跑車擋泥板是回收我們罐子做的，理論上這並非不可能吧？」