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歐提「晶片法2.0」設緊急條款 晶片荒時將干預供應鏈

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
歐盟執委會擬提出歐洲「晶片法2.0」，拚降低對美國、東亞產品依賴。（路透）
歐盟執委會擬提出歐洲「晶片法2.0」，拚降低對美國、東亞產品依賴。（路透）

根據路透與金融時報（FT）看到的文件，歐盟執委會擬提出的歐洲「晶片法2.0」，內容包含鼓勵各國購買歐盟新創公司製造的晶片，並制定全面的緊急權力，在晶片荒時干預歐洲晶片供應鏈，強制業者優先處理關鍵產品訂單。

路透報導指出，執委會希望各國政府購買歐盟新創公司的晶片，以降低歐洲對美國和東亞產品的依賴。這項提案是對三年前實施的原始晶片法進行補充，因為迄今未能實現吸引先進製造業，以及在2030年前將歐盟全球晶片市占率翻倍至20%的目標。

負責科技主權、安全與民主的歐盟執委會副主席薇勒庫南（Henna Virkkunen）將於6月3日闡明這項最新計畫的細節，這也是歐洲為了發展並掌控關鍵技術與服務的最新嘗試。

這項行動主要是受到歐洲與美中兩國的緊張關係，以及美中在這些領域的主導地位所驅使。目前歐洲製造的半導體僅占全球約10%。

路透看到的文件指出，原有的晶片法案側重於供給面措施，而晶片法2.0將側重於需求面。文件還寫道：「為了刺激需求並支持總部設在歐盟的新創公司及擴大規模的企業，晶片法案2.0將部署公共創新採購作為一項戰略工具。」

歐盟執委會還提議加快晶片設施的環境審批程序。

另外，FT看到的內容則說，歐盟正準備制定一套全面的緊急權力，允許在半導體短缺期間干預歐洲的晶片供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵產品訂單，甚至凌駕既有合約。若半導體短缺威脅到武器、醫療設備、數位基礎設施等重要產品供應，歐盟執委會將可要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高可被處以30萬歐元罰款。

這份文件還說，歐盟可啟動聯合採購機制，由執委會代表多個成員國統一採購晶片，以提高議價能力並避免成員國在有限供應上彼此競爭。

不過，歐洲內部利益分歧明顯：德國重視汽車、荷蘭掌握設備技術、法國義大利偏好設計。聯合採購易成政治妥協，晶片法1.0已被批評補貼分散、官僚程序繁瑣。新罰款與強制措施若運用失當，將加劇企業對歐盟的不信任。

歐盟 歐洲 供應鏈

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