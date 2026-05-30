聽新聞
0:00 / 0:00

俄國推延壽計畫 有影

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

俄羅斯總統普丁2025年9月3日出席中國大陸舉辦的紀念抗戰勝利80年閱兵期間，麥克風意外錄下他向中國國家主席習近平表示，人類可透過更換器官實現永生。外界曾將這段對話視為閒聊，但華爾街日報報導指出，普丁當時談的是項由克里姆林宮支持的延壽計畫，如今已成俄羅斯旗艦科學計畫之一。

普丁與亞馬遜創辦人貝佐斯及OpenAI執行長奧特曼等矽谷億萬富豪一樣，長期對抗老化研究抱持濃厚興趣。但在俄羅斯，普丁對延緩衰老的追求如今已被提升為國家優先事項，相關研究涵蓋器官列印、培育迷你豬以及超低溫療法等領域。

俄羅斯政府今年4月宣布，科學家正在研發一種旨在減緩細胞老化的基因治療藥物，屬於普丁耗資260億美元推動的「新健康保存技術延壽計畫」一環。

上述所有研究都屬於普丁2024年公布的國家延壽計畫，承諾在2030年前挽救17.5萬條生命。普丁任命的俄羅斯國家科學家目前聚焦於兩項關鍵技術：生物列印，即利用3D列印技術製造活體組織；以及異種移植，即在迷你豬體內培育人體器官，因其被認為在基因上與人類具有相容性。

俄國 俄羅斯 貝佐斯

延伸閱讀

普亭向習近平談永生不是玩笑？俄砸260億美元推延壽計畫 女兒親自主導

紐時賞析／俄軍戰線推進 幾乎寸步難行

美印太司令爭取1.5兆美元國防預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

NASA推永久月球基地 6年內完成硬體部署

相關新聞

扶持自產晶片！歐盟擬推「歐洲晶片法2.0」 盼擺脫對美、東亞依賴

路透廿八日引述一份文件報導，歐盟執委會希望各國政府購買由歐盟新創公司製造的晶片，以降低歐洲對美國及東亞晶片的依賴。這項被稱為「歐洲晶片法2.0」（ECA 2.0）的提案，是對二○二三年生效的「歐洲晶片法」（ＥＣＡ）做補充。

「歐洲晶片法2.0」治標不治本 恐淪新保護主義、供應鏈更碎片化

英國金融時報廿八日報導，歐盟正推動「歐洲晶片法2.0」，擬建立全面緊急權力機制。在半導體短缺期間，歐盟執委會可干預供應鏈，包括強制晶片製造商優先處理關鍵訂單、凌駕既有合約，並要求企業提供供應鏈資訊，拒不配合者最高罰卅萬歐元。此外還可啟動聯合採購，由執委會代表多國統一採購，以提升議價能力並防成員國惡性競爭。

財星公布最具影響力商界女性 蘇姿丰奪第三…全台僅「她」上榜

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2026年全球百大最具影響力商界女性名單，超微（AMD）執行長蘇姿丰位居第三，...

台灣富豪投資青睞上市股 已投資資產中股票占81% 亞太市場最高

瑞士隆奧（Lombard Odier）28日公布「2026年亞太高淨值個人研究」，訪調中國大陸與台灣在內的九個亞太市場390位高淨值人士，發現台灣富豪最熱中於投資上市股票市場，近五成受訪者未來一年有意加碼，同時有意提高現金與高流動資產的配置，未來三年最憂慮貿易戰風險。

歐提「晶片法2.0」設緊急條款 晶片荒時將干預供應鏈

根據路透與金融時報（FT）看到的文件，歐盟執委會擬提出的歐洲「晶片法2.0」，內容包含鼓勵各國購買歐盟新創公司製造的晶片，並制定全面的緊急權力，在晶片荒時干預歐洲晶片供應鏈，強制業者優先處理關鍵產品訂單。

俄國推延壽計畫 有影

俄羅斯總統普丁2025年9月3日出席中國大陸舉辦的紀念抗戰勝利80年閱兵期間，麥克風意外錄下他向中國國家主席習近平表示，人類可透過更換器官實現永生。外界曾將這段對話視為閒聊，但華爾街日報報導指出，普丁當時談的是項由克里姆林宮支持的延壽計畫，如今已成俄羅斯旗艦科學計畫之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。