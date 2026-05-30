俄國推延壽計畫 有影

俄羅斯總統普丁2025年9月3日出席中國大陸舉辦的紀念抗戰勝利80年閱兵期間，麥克風意外錄下他向中國國家主席習近平表示，人類可透過更換器官實現永生。外界曾將這段對話視為閒聊，但華爾街日報報導指出，普丁當時談的是項由克里姆林宮支持的延壽計畫，如今已成俄羅斯旗艦科學計畫之一。

普丁與亞馬遜創辦人貝佐斯及OpenAI執行長奧特曼等矽谷億萬富豪一樣，長期對抗老化研究抱持濃厚興趣。但在俄羅斯，普丁對延緩衰老的追求如今已被提升為國家優先事項，相關研究涵蓋器官列印、培育迷你豬以及超低溫療法等領域。

俄羅斯政府今年4月宣布，科學家正在研發一種旨在減緩細胞老化的基因治療藥物，屬於普丁耗資260億美元推動的「新健康保存技術延壽計畫」一環。

上述所有研究都屬於普丁2024年公布的國家延壽計畫，承諾在2030年前挽救17.5萬條生命。普丁任命的俄羅斯國家科學家目前聚焦於兩項關鍵技術：生物列印，即利用3D列印技術製造活體組織；以及異種移植，即在迷你豬體內培育人體器官，因其被認為在基因上與人類具有相容性。