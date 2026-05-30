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台灣富豪投資青睞上市股 已投資資產中股票占81% 亞太市場最高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
瑞士隆奧（Lombard Odier）28日公布「2026年亞太高淨值個人研究」，訪調中國大陸與台灣在內的九個亞太市場390位高淨值人士，發現台灣富豪最熱中於投資上市股票市場。 路透
瑞士隆奧（Lombard Odier）28日公布「2026年亞太高淨值個人研究」，訪調中國大陸與台灣在內的九個亞太市場390位高淨值人士，發現台灣富豪最熱中於投資上市股票市場。 路透

瑞士隆奧（Lombard Odier）28日公布「2026年亞太高淨值個人研究」，訪調中國大陸與台灣在內的九個亞太市場390位高淨值人士，發現台灣富豪最熱中於投資上市股票市場，近五成受訪者未來一年有意加碼，同時有意提高現金與高流動資產的配置，未來三年最憂慮貿易戰風險。

報告顯示，亞太高淨值人士都深感情勢的不確定性，最多受訪者（53.5%）認為經濟衰退是未來三年的主要憂慮，48.1%擔心股市修正或崩盤，嬰兒潮世代又比Z世代或千禧世代更擔心市場回檔。

擔心貿易戰的受訪者比率為第三高，為41.2%，且以台灣高淨值人士的擔心比率最高，達53.2%，其次為香港和菲律賓的50%，澳洲擔心的比率則最低，僅23.4%，可能反映台灣和香港對美中貿易與地緣政治緊張的曝險較高。

資安風險則並非重大憂慮，僅17.9%認為資安風險是未來三年的風險之一，較成熟的澳洲、香港及新加坡對資安風險的憂心程度，高於其他亞太市場，以年齡族群來看，Z世代和千禧世代比X世代或嬰兒潮世代更擔心。

以對自身資產組合的信心來看，澳洲（60.9%）、中國大陸（50%）及新加坡（44.1%）都有大量受訪者對於自身投資組合結構能達成財富目標，非常有信心，台灣也有接近40%，菲律賓則最沒信心，40%受訪者「不是很有信心」，表達低信心的比率為亞太市場最高。

亞太高淨值人士對未來一年資產配置規劃調整，反映對未來情勢擔憂。這份報告把資產類別分為加密貨幣與數位資產、私募／未上市公司、上市股票、現金與高流動資產、黃金、自家家族事業及其他，結果發現，亞太富豪以多元投資與提高流動性為至高原則，50.4%受訪者想增加多元性，擴大曝險到更廣泛資產，其次的43.3%追求更高報酬率，39.4%想進帳更多現金用於其他地方。

在台灣，高淨值人士目前已投資資產中，以上市股票最高，達到81%，且是所有亞太市場最高，其次為現金與高流動資產的接近80%，第三是自家家族事業，為59.5%，而且台灣受訪者也有意未來一年維持高度活躍於上市股票市場，51.6%想加碼，35.9%則有意減碼。

經濟衰退 亞太 中國大陸

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