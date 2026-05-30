Costco上季獲利 高於預估

好市多（Costco Wholesale）上季獲利優於預期，可見在中東戰爭導致燃料和生活成本節節高升的情況下，這家會員制量販業者愈來愈受精打細算的消費者歡迎。

美股28日盤後Costco公布，截至5月10日的會計年度第3季，排除特定項目後的每股盈餘為4.93美元，超越分析師預估；會員續約率為89.7%，略高於市場預期。

Costco近年來憑藉很有競爭力的定價、大包裝規格和推陳出新的商品，不斷大市占率。

由於消費者力求減輕全球燃料成本上漲的負擔，好市多常較同業便宜的汽油價格，也成了另一項優勢。

執行長維克里斯（Ron Vachris）在電話會議上說，上季商品銷量「破紀錄」，加油站業務也出現「前所未見的需求」。他還說，許多消費者是第一次使用好市多的加油站。

Costco上季商品的平均售價微幅上漲，但該公司也投入資源，壓抑牛肉、雞蛋和汽油等日常必需品的價格。由於樹脂成本上揚，非食品類的價格預料會變貴。

財務長米勒奇普（Gary Millerchip）表示，消費習慣保持穩定，並說消費者雖然願意花錢，但對「品質、價值和新鮮感的要求極高」。

Costco也表示已開始提交關稅退款申請，相關程序會在未來幾個月陸續完成，退款最快可能在申請後兩到三個月入帳。